Sacha Michaud, cofundador de Glovo: "No son nuestros trabajadores, vienen libremente y ellos deciden su jornada"

En Hoy por Hoy hemos hablamos con Sacha Michaud, uno de los cofundadores de Glovo, la plataforma de envíos exprés que nació en Barcelona en 2015 y que se ha consolidado en más de veinte países.

Preguntado sobre la situación laboral de sus trabajadores, cuestionada en los últimos meses especialmente desde la muerte de un repartidor el pasado mayo en Barcelona, Michaud ha subrayado que "los riders no son nuestros trabajadores, son autónomos. Son personas que están buscando una fuente de ingresos sin hacer una entrevista de trabajo previo. Estamos cubriendo una necesidad muy importante para aquellos que necesitan ingresos urgentes".

Ha defendido que lo importante es preguntarse por qué optan por trabajar en este tipo de plataformas: "Lo hacen porque es una fuente de ingresos temporal y que les permite combinarlo con otros trabajos. Los datos demuestran que es una actividad temporal y puntual, y que más del 60% de los riders de Glovo trabajan menos de seis meses, y la mayoría de ellos trabajan menos de 20 horas a la semana". Además ha defendido que "el ingreso promedio es de ocho euros por hora". Ha defendido que, con estos datos, los repartidores eligen Glovo porque valoran la flexibilidad de su empresa: "pueden trabajar cuando quieren y pueden combinarlo con dos o más trabajos".

A pesar de que nueve de cada diez repartidores trabajan en exclusividad para una plataforma de envíos, a la pregunta de si son trabajadores que Glovo trata como autónomos, Michaud lo ha negado, y lo ha argumentado con las horas de trabajo media de los repartidores: "si la mayoría trabajan menos de 20 horas a la semana,tienen otro trabajo o lo combinan con estudios. Los repartidores valoran nuestra flexibilidad, que es el punto diferencial de su relación laboral con Glovo. La precariedad en España no es culpa de Glovo, nosotros estamos cubriendo un hueco en el mercado laboral para aquellos que necesitan ingresos rápidos".

A continuación, Michaud ha afirmado que el debate sobre el futuro del trabajo "no pasa por cerrar la flexibilidad del trabajo sino equiparar las prestaciones sociales al futuro y defender los derechos sociales de aquellos que quieren trabajar cuando quieren y combinarlo con más trabajos"

Sobre el repartidor fallecido en mayo: "No trabajaba para nosotros, un amigo suyo le había cedido su puesto de trabajo"

Preguntado por el repartidor fallecido en mayo en Barcelona después de haber sido atropellado mientras trabajaba, ha defendido que "no trabajaba para nosotros, le había cedido su puesto un amigo suyo. Nosotros tenemos un seguro, pero no lo cubría porque no trabajaba para nosotros. Aunque a él lo cubrimos, a pesar de que no estaba dado de alto con nosotros". Ha explicado que "antes del accidente, nosotros ya teníamos herramientas tecnológicas que detectaban el uso de varios móviles con una misma cuenta. Desde entonces hemos creado un departamento de control que supervisa el buen uso de las cuentas. Además, nuestros usuarios tienen herramientas para detectar y denunciar cuando un glover no se corresponde con el perfil de la persona que tiene la cuenta".