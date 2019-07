"El 40% de los usuarios que intercambian su casa son familias con hijos"

“El proceso se lleva a cabo sin que haya ningún tipo de intercambio monetario”, afirmó la responsable de comunicación de Home Exchange España. Según los datos manejados por la empresa, alrededor de “un 40% de los usuarios son familias con hijos”. Y es que como aseguró la directiva, la clave para que las transacciones se lleven a cabo con éxito es “la confianza y una comunicación fluida entre las partes”. Aun así la web de intercambio posee un seguro para cubrir los posibles daños que pudiera ocasionar la estancia de otro usuario.

Los lugares favoritos de los miembros españoles de la plataforma dentro de nuestras fronteras “son Cataluña y Andalucía”, reveló Manrique. Si de destinos extranjeros se trata, “Francia y Estados Unidos son los destinos más demandados”, por los usuarios nacionales. Home Exchange España, según explicó la invitada, “cuenta con más de 60.000 miembros registrados, de los 400.000 que tiene repartidos en todo el mundo”. Y es que cada vez son más los que deciden cambiar de filosofía para viajar y hacerlo a través de este tipo de entidades basadas en la economía colaborativa.

“Tenemos los intercambios recíprocos en los que yo voy a tu casa y, a cambio, tu vienes a la mía” y existe también una segunda tipología que son “los intercambios no recíprocos en los que yo voy a tu casa pero tú no quieres venir a la mía”, reveló Pilar Manrique. En ese caso “al ceder tu casa se te otorga una serie de puntos que luego puedes canjear para llevar a cabo un intercambio no recíproco en el futuro”.

También pudimos hablar con Sergio, usuario de la plataforma, que confesó estar seguro de que “esto va a crecer” aunque aseguró que este modelo “no está hecho para todo el mundo”.