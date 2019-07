André Aciman: "Todos nosotros somos un enigma para nosotros mismos y nunca llegamos a conocernos"

El autor de “Call me by your name”, André Aciman ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para presentarnos su última novela: “Variaciones enigma” y nos confirma el rumor que ha circulado durante los últimos meses: habrá segunda parte de la novela que dio origen a la película de Luca Guadagnino. Se publicará en octubre y tendrá también adaptación al cine.

En “Variaciones enigma” están muchas de las claves de la narrativa de Aciman: Paul, un `ciudadano del mundo´, hace un repaso a su biografía a través de los amores que se han instalado en ella. Y hablar de amores en el caso de este escritor de origen sefardí es hablar de deseo, y es hablar de ausencia de condicionantes que tengan que ver con la raza, el sexo o la edad.