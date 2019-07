Toshack: "Creo que Bale ya ha triunfado en el Real Madrid"

El exentrenador del Real Madrid, John Benjamin Toshack, habló este sábado con Álvaro Benito en el último tramo de Carrusel Deportivo sobre la situación de Gareth Bale en el conjunto madridista y también sobre cómo ha cambiado el fútbol actual.

“Hablar de mejores del mundo es muy fuerte. Cuando tu vas a un país a trabajar tienes la obligación de intentar aprender el idioma, si lo intentas y fallas la gente te perdona, pero estar tanto tiempo y ni intentar hacer una entrevista no ha salido a su favor. Cada uno es como es pero ganando tanto dinero creo que tienes esforzarte algo más", explica sobre el futbolista galés.

Aún así, reconoce que “creo que Bale ha triunfado en el Madrid. Si miras lo que ha ganado no hay cuestión”. Además, no valora una salida del futbolista porque “tiene contrato en vigor, su palmarés en el Madrid no es malo pero cada entrenador tiene su estilo y lo que es carne para unos es pescado para otros. Todos tenemos opiniones diferentes y hay que ver qué pasa”.

En cuanto a cuál es el fichaje del verano, no se moja al decir que “para mí Hazard marca mucho las diferencias. Griezmann también. Joao Félix es uno de esos jóvenes que no conozco demasiado bien pero si los ojeadores le han visto seguro que dará rendimiento. Cada verano estamos con el tema de los fichajes pero hay que esperar”.