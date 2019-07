Ha sido al final de la tarde, en respuesta a Pablo Iglesias, que Pedro Sánchez ha pedido formalmente la mano a Unidas Podemos. "Quiero gobernar en coalición con ustedes". Aunque inmediatamente ha introducido los matices: si no llegamos a un acuerdo hay un abanico de fórmulas posibles para colaborar y facilitar la investidura. Que la incertidumbre continúe, como si estuviéramos en una de serie de suspense. Desde el primer momento, Sánchez había reiterado la súplica a PP y Ciudadanos de que se abstuvieron por razones de Estado para facilitar la investidura. Iglesias se lo tomó como la enésima muestra de desconfianza. De lo cual se deduce que Sánchez sigue dudando de que el acuerdo de gobierno de coalición sea posible y que busca repartir las responsabilidades si finalmente se va a nuevas elecciones. Aunque el presidente debería saber que la responsabilidad de un fracaso de este tipo es en primer lugar de quién tiene la obligación de formar gobierno y dispone de más poder que los demás para conseguirlo. Cabe, sin duda, otra interpretación, que es la que hará la derecha: el acuerdo está cerrado y lo de hoy era puro espectáculo. Mal empieza un éxito que se amaga hasta el último momento.

En su discurso, Sánchez ha planteado un ambicioso proyecto el que no ha dudado en presentar como una segunda Transición. Para mí no hay duda de que España la necesita. Está pendiente, por lo menos, desde 2014. Pero una investidura cargada de desconfianzas y dudas no parece la mejor plataforma para una propuesta de esta envergadura. Lo que podía haberse una gran oportunidad para la izquierda puede acabar en un acuerdo a regañadientes como desilusionante mal menor.

Por lo demás, los actores se han parecido a sí mismos. Pablo Casado ha recuperado tono desde que salvó el sorpasso. Y Albert Rivera, enfadado como siempre, habla como un robot de mercadotecnia repitiendo hasta el infinito la fórmula que quiere que se instale en la mente de los ciudadanos. En este caso, el plan de Sánchez y su banda.