Pedja Mijatovic: "No podemos hablar del 'Real Madrid de Hazard', no es del tipo de jugador de Cristiano"

Pedja Mijatovic ha realizado un profundo análisis de los nuevos fichajes del Real Madrid, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid. Además, el ex futbolista no ha podido dejar de hablar de la situación de Gareth Bale, del que se espera una pronta salida del club blanco en los próximos días. "No me sorprende la situación que esta viviendo Bale, no me sorprende lo poco que cuentan con él para esta temporada pero me sorprendió mucho las declaraciones de Zidane, es un mensaje muy duro para el jugador", comentaba Mijatovic.

"Entiendo la situación porque la última etapa de Zidane, Bale no participaba mucho. Las sensaciones que tenía es que no confía mucho en él. No es fácil encontrar una salida para un jugador como él, por su alta ficha o su postura ya que tiene contrato en el Real Madrid y quiere seguir aquí", indicaba el ex jugador blanco, quien admite que "veo precipitado que se vaya a China. No sé si busca un equipo europeo, grande, para demostrar que es un jugador válido o el tema económico, son cosas de él. Yo creo que tiene poca edad para marcharse, sobre todo del Real Madrid a China me parece un poco fuerte". Y es que a pesar de la posible, o casi segura, salida del galés, Mijatovic si piensa que el jugador "sale amortizado" tras estos seis años "en cuanto a resultados".

Aún con más de un mes para el cierre del mercado, el Real Madrid no se rinde en su proyecto de traer a Pogba al equipo, uno de los fichajes con los que el míster ha insistido mucho. "Zidane desde el principio ha indicado que es un jugador fundamental para su proyecto nuevo. Cuando un entrenador viene con la idea de fichar a un jugador creo que el club tiene que hacer todo lo posible por hacerlo. Puede ser una pieza clave", indicaba Pedja. Además, el ex jugador comenta que "Pogba es un muy buen jugador, no tengo ninguna duda" pero "igual tengo alguna duda" en cuanto a si será importante en el centro del campo del Real Madrid.

Mijatovic también opinó de la llegada de Hazard: "Es un jugador que a mi siempre me ha gustado, tiene todo. Es un jugador que si marca la diferencia y se adaptará bien en el Real Madrid. Va a ser un jugador, no quiero decir fundamental, pero si que marcará la diferencia. Sinceramente pienso que no hay comparación con Cristiano y todo lo que ha hecho, no hay comparación de momento. Alomejor podríamos hablar de ello el año que viene pero de momento no es el tipo de jugador Cristiano porque, con Messi, son jugadores único. De todos los fichajes que ha hecho el Real Madrid es el que más me gusta".

Con el futuro del brasileño en el aire, Pedja Mijatovic explica que "Neymar siempre me ha encantado y es un jugador que puede dar muchas cosas en el mundo del fútbol. Si se pone a tiro en una operación y puedes sacar a algún jugador, por qué no" aunque teniendo que elegir entre él y su compañero de equipo ha comentado que "son totalmente distintos aunque iría a por Mbappé, pero si puedo fichar a los dos, a los dos sin ninguna duda".

También pudo comentar los fichajes de los rivales. Entre ellos ha explicado que "el Barcelona es un equipo muy competitivo. Ahora viene Griezmann y no tendrá problema de adaptarse. Vamos a ver, son favoritos, hay que contar con ellos en todo" aunque con la posible vuelta de Neymar apunta que será "un jugador más que marca la diferencia y como madridista no me gustaría". Pasando al Atlético de Madrid, Joao Félix ha sido el fichaje estrella del conjunto rojiblanco: "Riesgo no lo creo, le he visto jugar, le conozco muy bien y es un jugador que me gusta muchísimo. Es un gran fichaje para el Atlético de Madrid. Muchos no le conocen pero es un jugador que dentro de poco será un crack, no tengo ninguna duda. Es un jugador parecido a Kaká en su mejor época".