A Zidane le aconsejan cambiar su discurso

Yago de Vega ha opinado en El Larguero sobre el cambio de discurso de Zinedine Zidane en su rueda de prensa en la madrugada de este martes desde Washington. Tras apuntar que el club trabajaba en la salida de Gareth Bale la pasada madrugada del domingo, el míster del conjunto blanco ha modificado su discurso sobre la situación del jugador galés.

"Han cambiado muchas cosas. Lo primero que Zidane ha incidido en el hecho de que no le ha faltado al respeto a ningún jugador cuando, evidentemente, le han tenido que decir que a lo mejor el mensaje del otro día era demasiado contundente y estaba menospreciando a un jugador de la plantilla. Si sale a aclararlo es porque, evidentemente, alguien le ha dicho que a lo mejor ha sido demasiado fuerte en sus declaraciones o demasiado tajante y contundente", ha indicado el director de El Larguero.

En un segundo punto del análisis, Yago de Vega ha explicado que Gareth Bale "ha pasado de ser jugador de no contar a ser jugador de la plantilla en el que va a contar con él, en el que va a ser uno más, en el que va a entrenar con él con total normalidad".

Además, Yago de Vega ha recalcado los comentarios del entrenador sobre la decisión de no vestirse el pasado domingo durante el partido ante el Bayern: "Ha dejado la pelota en el tejado de Gareth Bale, es decir, ha dicho que ha sido el jugador el que ha decidido no vestirse el otro día. Ese discurso no lo dijo Zinedine el otro día, si no que era un jugador que estaba en plena contratación o en plena negociación para salir del club y que por eso no se había visto. No dijo en ningún momento que había sido una decisión del jugador".