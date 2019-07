Eusebio Unzué confirma una oferta por Enric Mas: "Esperemos que elija bien"

Eusebio Unzué ha atendido a El Larguero en la jornada de descanso del Tour de Francia antes de encarar la tercera semana de competición que podría cambiar las cosas, con etapas en los Alpes que podrían cambiar la clasificación general. El Movistar Team podría luchar por el podio, con Mikel Landa en séptima posición y Alejandro Valverde justo por detrás. El gerente general del equipo evalúa las dos primeras semanas de competición y se siente "satisfecho con la actuación del equipo, sobre todo cuando ha llegado el terreno donde mejor se movían nuestros lideres".

Además, confiesa que "conforme han ido pasado los exámenes algunos han salido con mejor nota que otros", en referencia a las críticas a Nairo Quintana en estas últimas etapas. "Lo de estos dos últimos días, las etapas de Pirineos, han servido para ver un poco esta próxima semana con ilusión y esperanzados a que podemos meternos ahí adelante entre los mejores. Estamos cerca pero a Mikel Landa la caída le ha apartado de prácticamente de estar compartiendo opciones casi de ganar el Tour con ese grupo de cinco o seis", comentaba Eusebio.

Unzué valoró el nivel de los tres grandes corredores del Movistar Team, comentando con Landa, claro candidato al podio: “Diría que empezó bien y al margen de la caída la verdad es que los Pirineos han servido para confirmar y recuperar su estado de ánimo. Afronta los Alpes con la esperanza de creer que podemos estar en la pelea con la ayuda de un Alejandro que, aunque no es su objetivo hacer la general, esa regularidad que ha tenido le ha permitido estar entre los mejores porque tiene un gran nivel. Espero que podamos encontrar la recompensa al gran trabajo que hemos hecho y que no hemos tenido, al menos de momento, el premio con una victoria de etapa. (…) Los cinco corredores que están detrás de él están a 40 segundos y son potenciales ganadores de este Tour”.

De Alejandro Valverde no dudó en admitir que su trabajo es "brillantísimo" y que a pesar que "no era su objetivo hacer la clasificación general, es con su experiencia y un poco el nivel de forma que tiene, en esos momentos claves se convierta un poco en ese hombre que pueda romper la carrera". Sin embargo, de Nairo Quintana del que admite "no estar al nivel que lo hemos visto" a pesar de que "él se encontraba bien". "Nos hacía presagiar que seguiría a ese nivel en los Pirineos pero desgraciadamente no ha sido así, no ha despegado su estado de forma. Queda una tercera semana que es brutal de montaña. No suele haber cambios radicales pero con Quintana siempre tienes la esperanza de que te pueda hacer cosas realmente importantes. (…) Espero que algunos de estos días pueda hacer un poco ese trabajo de apoyo y ser decisivo para llevar a Mikel hacia delante. Nos hubiera gustado un poco más pero no ha podido ser", añadía el gerente general del equipo.

Para terminar, Unzué habló de los cambios de cara a la próxima temporada: "Es verdad que parece que un poco tanto lo de Carapaz y lo de Nairo es una realidad. Lo de Mikel desde luego nos gustaría poder continuar con él. Ya sabéis como está el mercado. Lo que es verdad es que ambas partes estamos con deseos y ganas de continuar, siendo así la cosas se facilitan. En estos momentos no puedo asegurar nada. Sobre Enric Mas, es una pregunta que no se puede contestar. Nosotros lógicamente nos apuntamos al interés de tenerlo entre nosotros. En unos días sabremos si se viene con nosotros o a donde irá, espero que elija bien".