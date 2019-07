De "La Casa de Papel" siempre se quiere ver más

Hay programas, series que son reconocibles por su música. Y en el caso de "La Casa de papel" la banda sonora de su tercera temporada corre a cargo de un grupo argentino, La Fanfarria del Capitán, que ha conocido lo que supone el éxito internacional de una serie como ésta. Del grupo conocemos poco: banda argentina con una música con combinaciones originales y muy especiales. Primer disco en 2007 y desde entonces recorriendo Argentina y el mundo con su música. "Llegamos a la serie por casualidad. En diciembre de 2017 lanzamos nuestro videoclip de "Bella Ciao", un tema que llevábamos tocando desde hace años. Fue el boom de La Casa de Papel nos pusimos en contacto con la productora sin mucha esperanza. Pero nos contestaron y enseguida empezamos a trabajar con ellos" , nos explica Victoria, voz y acordeón del grupo. Desde el viernes que es estrenó la tercera temporada " estamos viviendo una locura", nos dice Jero, otro de los miembros de la banda argentina

Javier Gómez Santander, ha pasado de periodista a guionista de la serie y él es responsable que una tema como "Bella Ciao" esté en la serie. "Se nos atascó un capítulo y estuvimos un día tirando ideas a la basura. Y al día siguiente para superar el mal rollo me puse una versión de los 70 de esta canción. Y cuando llegué al estudio lo tuve claro: "Bella Ciao" tiene que estar en la serie. Y la canción entró como un cañón. Esta canción siempre vuelve y lo hace para reclamar justicia" Sobre lo de irse al Caribe a escribir la serie Javier lo tiene claro: "Alex me lo dijo y no pude decir que no. Una vez allí todo son ventajas porque estás siempre metido en la serie, el teléfono no suena y no hay parones".