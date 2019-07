El rey que se quedó sin trono, sin mujer y ahora duda de su hijo

Cuando el rey de Malasia Mohamed V de Kelantan renunció al trono para casarse con la exmodelo Oksana Voevodina, no esperaba que el romance fuera tan breve. Apenas siete meses después de abdicar tras la participación de su esposa en un reality de televisión, el exmonarca no sólo se ha divorciado de Voevodina sino que, además, su abogado ha manifestado que no hay evidencias objetivas de que el niño que habían tenido en común sea de Mohamed V.

El divorcio se produjo siguiendo las normas de la sharía, mediante el método del triple talaq por el cual, el marido repite esta palabra en tres ocasiones y obtiene el divorcio automático, sin necesidad de ningún acuerdo. Sin embargo, todo esto ha salido a la luz por la filtración de la copia del certificado que acreditaba el divorcio que el abogado de Mohamed V había enviado a los abogados de su ya exmujer.

La que fuera Miss Moscú, se convirtió al Islam para poder contraer matrimonio por sorpresa en el verano de 2018 con el por entonces rey de Malasia pese a que su actividad en redes sociales no agradaba a la monarquía malaya. Este país asiático es el único con una monarquía parlamentaria rotativa, en el que nueve familias rotan en la jefatura del Estado cada cinco años. El último rey de Kelantan que reinó en Malasia lo hizo en 1972 por lo que Mohamed V tendrá que esperar casi 50 años para poder acceder de nuevo al trono.

Jaime Santirso, corresponsal de El País, nos habla de este culebrón.