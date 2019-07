Inspiración, apropiación cultural, casualidad, intertextualidad y dialogismo entre culturas y artistas o, simplemente, plagio. La polémica sobre si Disney copió o no a un cineasta japonés para uno de sus grandes éxitos, El rey León, ha vuelto rondar tras el estreno de la última versión de este clásico en acción real. La empresa siempre se justificó diciendo que las similitudes entre los personajes se debían a que ambas historias se desarrollaban en el mismo hábitat: la jungla africana.

En 1994 la compañía dijo que estrenaba El rey León, primer largometraje de animación que no estaba inspirado en un cuento o libro. Pero no dijeron nada de otra película. Bastantes años antes, en 1960, el japonés Osamu Tezuka había estrenado Jungle Taitei, con el título en español de León Blanco y en América Latina de Kimba, curiosamente un nombre similar a Simba, como Disney bautizó a su protagonista. Era una historia basada en un manga que el mismo autor publicó diez años antes, en el 50.

La historia de los protagonistas es también muy similar. Dos cachorros que quedan huérfanos y tienen que madurar y aprender a ser leones y reyes de la selva, con ayuda de dos amigos, una leona, Nala, y un tucán. También comparten villano ambas historias. Un malvado león moreno, con una cicatriz en el ojo, ha tomado el poder y se ha convertido en villano. En la versión japonesa se llama Claw, en la americana Scar. Un personaje, por cierto, del que muchos dijeron que era un alter ego de Sadam Hussein.

Aunque hay diferencias en los guiones, encontramos, como hemos visto, personajes casi idénticos y muchas similitudes visuales. Mismos tonos, mismos rasgos y planos que se parecen. Por eso, hasta en Los Simpson hicieron una broma sobre el parecido.

Kimba, el León blanco ha sido muy popular en Japón desde su primera emisión, con versiones en español e inglés que se realizaron en los años posteriores. Además, la serie fue tradudica a muchos idiomas, como alemán, italiano, francés y árabe. Su director, Tezuka, murió en 1989, por lo que nunca llegó a saber de la polémica. Aunque gente del mundo de la cultura japonesa, así como los productores de la serie mostraron su pesar y pidieron a Disney que reconociera su copia.

Madhavi Sunder, un profesor de Derecho de Georgetown escribió en 2012 un ensayo sobre esta controversia. Dice, en una entrevista en el Hollywood Reporter que si la compañía japonesa hubiera denunciado, el caso habría sido muy complicado para Disney. "Además, en el caso de la animación aquí, la evidencia más sólida es que los dibujos reales que representan varias escenas son sorprendentemente similares entre Kimba y El Rey León", dice este experto.

En ese ensayo Simba Versus Kimba: El orgullo de los leones, incluye una extensa lista de secuencias específicas de ambas producciones.

Por ejemplo, esta comparación:

El Rey León. Zazu vuela a Simba aferrándose a un árbol en medio de la estampida de ñus, y le dice que se agarre, su padre viene. De los minutos 33:08 al 33:14.

Kimba, 66-24, "Running Wild". Pauley Cracker vuela hacia Bucky Deer que se aferra a un árbol en medio de la estampida de antílope, y le dice que se agarre, Kimba está llegando. De los minutos 8:23 a 8:28.

El director de El rey León, Rob Minkoff dijo en una entrevista en el New York Times: "Francamente, no estoy familiarizado con la serie de televisión. Esta es la primera vez que oigo hablar de Kimba o Tezuka. Nunca escuché nada ni vi nada sobre su trabajo". Lo que obviaron comentar es que Robert Alles, co director de la cinta, vivió y trabajó en Japón en los años 80, justo cuando Tezuka seguía trabajando y donde era archiconocido.