Tebas: "Este año cada equipo no jugará más de dos partidos los lunes"

Javier Tebas ha atendido a los micrófonos de El Larguero el día en que La Liga ha presentado su banda sonora, una sintonía que sonará en todos los partidos de primera y segunda división desde esta misma temporada. "Hemos esperado dos o tres años. Era muy escéptico pero al final he dado el paso y aquí está. Es una gran sintonía, espero que perdure en la historia", comentaba el presidente de La Liga española, la primera competición liguera que cuenta con un himno.

"Vamos a trabajar el tema audiovisual y de las radios. Queremos algo como lo que ha conseguido la Champions, una seña de identidad. Creo que marca todos los tiempos. Es una impresionante composición de Lucas Vidal. Empezamos en las televisiones y a partir de noviembre en los estadios, para que la gente se acostumbre. Ya veremos donde la ponemos, igual después o antes de los himnos de los clubes, intentaremos buscar el momento", explicaba, todavía pendiente de conocer más detalles.

En cuanto al mercado de fichajes, Tebas ha indicado que "está muy movido y bastante apasionado" y que, especialmente "los grandes clubes, y sobre todo el Real Madrid, a diferencia de otros años con una renovación importante que está haciendo que estén llegando grandes jugadores". Además, la liga española actualmente compite con una liga italiana muy potente: "Acertadamente el gobierno italiano ha disminuido los impuestos. Cuando España tenga Gobierno, le explicaré que una disminución de impuestos tipo lo que ha hecho Italia no disminuiría la recaudación en el mundo del fútbol. Lo que hacen es conseguir con el mismo dinero, tener mejores jugadores, pero pagan los mismos impuestos. Si en España te gastas 500.000 euros porque tienes reducción de un club, eso lo vas a invertir en un mejor jugador. No afecta a la recaudación y si afecta a tener talento. Nosotros tenemos la peor fiscalidad de Europa y creo que hay que cambiarlo".

Tebas no ha dudado en volver a comentar que "Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol, es muy difícil que alguien lo supere" y que la llegada de Eden Hazard, "una estrella de la Premier", supone un incremento considerable para la Liga. En cuanto a Neymar, le gustaría verle de nuevo en la competición "si cambia un poco la conducta, creo que tenemos que ser un ejemplo dentro y fuera del campo", aunque "como jugador nadie lo pone en duda, es excelente".

Con toda la polémica en cuanto al calendario de La Liga, Tebas tiene claro que "para mi empieza el 16 de agosto, tendremos que ir a los tribunales, ese día a las 21:00 en San Mamés, con fiesta incluida que estamos organizando con Movistar, va a comenzar la competición". El presidente apunta que "habrá una resolución judicial y creo que como tenemos razón, nos la darán" y llegará "la primera semana de agosto". Aún así, un acuerdo con la RFEF está lejos: "Cuando tienes tu casa con tu cocina, tus sillones y de repente llega alguien que dice que se lo quiere llevar diciendo que es suyo pues no dejas que se vaya. Es lo mismo. Quieren llevarse unos sillones de la televisión y no puede ser", comentaba Tebas sobre Rubiales al que "hemos invitado al acto y no ha venido, tendría ocupaciones más importantes".

Sobre los partidos de los lunes, Javier Tebas ha sido muy claro en su explicación: "Me gusta el rendimiento que esta dando al fútbol español. Los lunes son un día muy importante a nivel audiovisual tanto nacional e internacional. Cualquier partido que se ha dado este año han tenido 800 o 900 mil aficionados que ven el fútbol en sus casas. Este año lo vamos a corregir porque es verdad que, al ir el partido en abierto, los clubes que juegan en Europa no podían ser televisados en abierto. Eso hacía que muchos clubes repitiesen los lunes. Ahora como el partido va a ir en abierto el domingo podemos decir con plena seguridad que ningún club jugará más de dos partidos los lunes en casa. Hemos hecho los estudios pertinentes sobre los partidos de los lunes y cuando el partido es de igual calidad, la reducción es de un 2, 3% de aficionados".