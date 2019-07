María Vicente: "No me gusta ponerme límites ni pensar hasta dónde voy a llegar"

María Vicente ha atendido a El Larguero tras triunfar en los Europeos sub-20 de Atletismo en Suecia, donde España obtuvo hasta ocho medallas. La española se ha proclamado campeona de Europa de heptathlón pulverizando el récord absoluto de nuestro país. "Todavía no lo he asimilado del todo pero estoy empezando a creérmelo un poco y estoy super contenta y muy orgullosa de todo lo que pasó", admitía la joven atleta.

"La verdad es que no me encontraba tan bien, llevaba unas semanas un poco tocada desde del Campeonato de España de mi categoría en Granollers. El principal objetivo era hacerlo lo mejor posible, luchar por todo y no me esperaba la marca. La posición es por lo que iba a luchar pero si que lo veía muy complicado" admitía María Vicente, muy orgullosa y con "una satisfacción enorme, es un magnífico resultado".

Con este récord, la española ya suma un total de 51 con apenas 18 años: "Eso me dijeron cuando acabe el 800 en pista, contenta de ver que todo está funcionando y espero que siga así". Aún así se mantiene con los pies en el suelo ya que "alomejor en categorías absolutas internacionales no estaría haciendo lo que estoy haciendo". Con tiempo a llegar a esas categorías María confiesa que le "enorgullece que cuenten conmigo para todo lo posible". Es de hecho, de todas las pruebas de la competición la de 800 metros la que más sufra, "es muerte total" aunque es verdad que "sigo mejorando un poco en todas". Las que más disfruta son vallas y longitud de 200 metros.

Con sus buenos resultados, la intención es ver si puede llegar a los JJ.OO de Tokio 2020: "Si tengo ese sueño, pero también ir mejorando poco a poco para poder conseguirlo. No sólo el sueño Olímpico si no el hecho de ir consiguiendo los objetivos, ir mejorando día a día para conseguir los objetivos para así llegara a los Juegos Olímpicos".