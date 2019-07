Este martes, el ex-minsitro de exteriores británico, Boris Johnson, arrasaba en las primarias de su partido y se ha convertido en el nuevo primer ministro, sustituyendo a Theresa May en el cargo. Defensor del brexit duro, su ascenso genera incertidumbre en el seno de la Unión Europea.

En Hoy por Hoy hemos hablado con Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano sobre el político británico, que en su juventud no era llamado Boris. "Él es muy conservador", explica Molina.

"No es una persona xenófoba. El populismo inglés es muy especial, es nacionalista, pero no es xenófobo. No quieren inmigración de la UE, pero no hay un elemento de rechazo en la figura de Boris Johnson", continúa Ignacio Molina.

Por su pasado como periodista en el que demostraba bastante ambigüedad, "nunca se supo si él iba a estar a favor o en contra del brexit".

"Boris Johnson representa a los ingleses que votaron que se querían ir", asegura el también profesor en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, quien indica que "el país está dividido".

Ignacio Molina cree que si Johnson no toma la decisión drástica de salir de la UE sin acuerdo, puede convocar elecciones y ganarlas.