¿Empatizamos igual cuando se produce una estafa o influye el grado de cercanía?

Cuando vemos en los medios una noticia relacionada con una estafa, ¿nos afecta del mismo modo indistintamente de quién sea el estafado? Esta duda la hemos planteado hoy tras conocer dos historias de fraude que saltaban a los medios.

La primera de ellas, la estafa de un español, de más de 300.000 euros al gigante Amazon manipulando el método de devolución de la compañía norteamericana. El estafador devolvía presuntamente los productos de telefonía que compraba y en la devolución sustituía los terminales, que vendía en un mercado secundario, por arena.

La segunda es la detención de una madre y su hija en Huelva tras descubriese una estafa que comenzó en el programa de TVE 'Entre todos' y que continuaron más allá del programa con la supuesta enfermedad de la hija para captar dinero de las donaciones altruistas, un total de 500.000 euros estafados a base de 'dar pena'.

"La empatía que nos puede transmitir la historia entorno a la estafa influye, de hecho es determinante, en la época que estamos de las redes sociales y del nuevo capitalismo, las grandes empresas como Amazon no tiene rostro, no tiene un sufrimiento asociado y no nos dan pena" asegura José Luís Villacañas, catedrático de Filosofía en la UCM.

"Mientras que una historia de una madre y una hija en problemas nos conmueve porque es muy próxima a nosotros, nos enfada mucho al saber también que eta historia era un engaño" explica el catedrático.