Alejandro Blanco: "Nosotros no somos una candidatura más, somos la candidatura"

A 365 días de que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en El Larguero hablamos con Alejandro Blanco, Presidente del Comité Olímpico Europeo que tiene grandes esperanzadas para todos los deportistas españoles que compitan en el evento deportivo del próximo año. "Ya estamos en Tokio, la gente se está clasificando, el tiempo va a volar, cuando te despiertas de este sueño ya estas cogiendo el avión y preparándote para la gran cita. Cada fin de semana o cada día en el deportes español tenemos grandes éxitos y nos permite ser optimistas. Falta mucho pero estoy convencido que llevaremos un gran equipo y tendremos grandes resultados", indicaba el presidente.

La gran cuestión de la cita es quien será el abanderado de nuestro país. Muchos apuntan al piragüista, Saúl Craviotto, con dos oros, una plata y un bronce en los JJOO. "Nosotros el abanderado lo hacemos por el currículum, por las medallas y en igualdad predominan los oros, después las platas y después los oros. Si empatan en este caso pues por participaciones. Es la única competición en la que todos los deportes son iguales en cuatro años. Con ese baremo, creo que si es Saúl Craviotto será un gran abanderado", zanjaba Alejandro Blanco.

En cuanto a una posible candidatura de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos en 2032, Blanco insiste en que "no somos una candidatura más, somos la candidatura". "Almeida ha hecho una declaraciones muy buenas. Hemos presentado tres veces la candidatura. En esa filosofía de adaptar los juegos a las ciudades, esa filosofía de no gastar el dinero sino invertirlo, Madrid es la ciudad más preparada del mundo para albergar los Juegos", confirmaba el presidente. "No podemos perder, hemos perdidos tres veces. Tenemos que ir si sabemos que la apuesta es firme y se puede ganar. Si podemos volver a perder no, porque Madrid ha invertido mucho. España es el país puntero en el deporte. Tenemos una sociedad y unos medios de comunicación que quieren y apoyan al deporte", zanjó el presidente del COE.