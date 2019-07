Superhéroes de barrio: las grandes proezas de los pequeños gestos

Los superhéroes de las películas suelen estar muy cachas y, además, siempre tienen algún superpoder que les permite burlar las leyes de la Física: vuelan, dan grandes saltos o son ultarrápidos. Los superhéroes de barrio tienen algo distinto, pero igual de valioso: el superpoder de la solidaridad.

Un don que abunda en las pequeñas fundaciones y que resulta vital para que mucha gente pueda sobreponerse a las adversidades de la vida. La campaña Superhéroes de Barrio, impulsada por el programa Sé Solidario de Fundación MAPFRE, está repleta de testimonios que burlan las leyes de la resignación.

Hay quien ayuda a niños que viven en circunstancias sociofamiliares poco favorables, quien se anima a acompañar a mayores enfermos de soledad, quien atiende a menores con parálisis cerebral u otros tipos de discapacidad... Ahí va una muestra de algunos de esos superhéroes que forman parte del programa Sé Solidario de Fundación MAPFRE:

Un buen día, Javi, el hijo pequeño de Fátima Escudero y Javier Pérez-Minguez, empezó a dejar de parecer un bebé normal. La cabeza se le caía hacia atrás... Tenía una enfermedad mitocondrial que le acabó produciendo un parada y, como consecuencia de esta, una tetraplejia. Al final, Javi falleció un mes antes de cumplir tres años, pero sus padres han decidido contarlo porque creen que eso puede ayudar "a otras personas que pasan por lo mismo". Y de esa experiencia nació también la Fundación Ana Carolina Díaz Mahou.

La organización adoptó el nombre de la abuela de una prima de Javier Pérez Mínguez para rendir tributo a la dedicación que, en su momento, ya prestó a los niños con algún tipo de enfermedad. "Lo que nos llena es estar con las familias", explican. "Siempre les podemos ayudar con algo: terapias, actividades de ocio... Hay que vivir el día a día y concentrarse en lo que se puede hacer, no en lo que no se puede".

Con sede en Villanueva de la Cañada, Horizontes Abiertos trabaja con colectivos que sufren exclusión social. En la casa viven 14 personas que pasan de los 50 años. Todos tienen detrás historias de supervivencia: adicciones, vida en la calle... Rocío explica que le gustaría borrar de la memoria de su familia (y de la suya propia) todo lo relacionado con las drogas, pero que reconoce que ha vuelto a nacer.

Vanesa, la trabajadora social del centro, explica que muchos de los usuarios a los que atienden "tienen amigos pero no familia" y que muchos han pasado años alternando la calle con los albergues, por lo que les cuesta hacer nuevos amigos y también ordenar su día con horarios y rutinas.

El centro de la Fundación Nido atiende a 60 personas con parálisis cerebral severa de entre 3 y 52 años. Personas con carencias de distinta índole que, sin embargo, se encuentran en el lenguaje universal de la música, de la sonrisa y de las miradas. A menudo, con eso les basta para dar auténticas lecciones de vida.

La Asociación Altamar lucha contra el fracaso escolar y el absentismo en una barriada de Málaga en la que viven muchos niños con circunstancias sociofamiliares adversas. Madres obligadas a vivir de okupas, familias afectadas por el desempleo... "Por aquí hay niños que quieren ser abogados, policías o cirujanos", explican algunos de los responsables de la Asociación. "Antes tenía el comportamiento un poco regular. Ahora saco buenas notas", confirma una niña.

María, una de las monitoras del centro, explica que su trabajo va mucho más allá de ayudarles con los deberes o de darles de merendar. Para ellos es muy importante el hecho de que alguien crea en sus posibilidades porque, cuando se dan cuenta de que alguien cree que son capaces, empiezan a creérselo ellos también.

El centro de la Fundación Lukas, situado en San Juan (Alicante) encabeza un modelo único en España de vivienda tutelada. Un lugar en el que residen seis personas con discapacidad múltiple severa pensado, además, para facilitar la vida de sus familias. María dejó su trabajo en una multinacional para cuidar de su hijo Ignacio, que sufre Síndrome de West y es "como un bebé de 23 años", pero explica que después de superar su segundo cáncer le vio las orejas al lobo.

"¿Qué pasa si él vive más que yo?", se preguntó. "La sanidad avanza y los servicios sociales deberían avanzar a la par", reivindica. Pero no solo hay que cubrir las necesidades asistenciales y por eso, para celebrar los 10 años del centro, organizaron un concierto de piano. "Algunos niños estaban como en trance", cuenta Anne Marie Otten, la directora de la Fundación, siempre en busca de más ayudas.

En España hay más de un millón de personas mayores de 65 años que confiesan sentirse solas, que no es lo mismo que vivir solas. Ángeles, por ejemplo, tiene 91 años y vive sola en un sótano de Vallecas. Pero cada semana recibe la visita de Hania, que tiene 32 años y es voluntaria de la Fundación Grandes Amigos.

"Con verla ya detecto enseguida si le pasa algo. Y no es que tú le des mucho. A veces es ella quien me levanta la moral", explica. "Hoy nos hemos sentado en el salón y me ha sacado fotos. Recuerdos de Benidorm, los restaurantes. Pero también bailamos, hacemos karaoke, preparamos pan"...

El lema de la fundadora de la Fundación, Mercedes Villegas, es poner "las flores antes que el pan". Una idea importada de Francia que aplican de forma metafórica, pero también literal. Empezaron montando redes vecinales para tomar café con mayores de la zona, pero de su trabajo de acompañamiento ya se benefician 850 personas entre Madrid, País Vasco y Galicia.