Abel Caballero sobre la polémica de los asientos: "Son 368 y serán reubicados"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha atendido a El Larguero para dar su versión, tras la denuncia del RC Celta de Vigo mediante un comunicado de las "incalificable" reforma de la grada Río Bajo. La distancia entre los asientos es tan reducido que se separa tan sólo por un teléfono móvil.

Abel Caballero ha puntualizado que tan sólo son 368 los asientos afectados por la reforma, y que no es responsabilidad del Ayuntamiento, que con la Diputación lo financia, sino de la empresa encargada de dicha reforma.

Este cambio de planes en lo que está siendo la renovación del Municipal de Balaídos, afirma el alcalde socialista, no afectará al partido de primera jornada de Liga frente a los blancos: "La reforma se hará seguramente la semana que viene". Resaltó también el esfuerzo económico del gobierno local en la renovación del estadio: "Esta grada nos está costando siete millones de euros. Quiero que el Celta tenga un gran estadio, quiero que sea un proyecto compartido con la ciudad".

La mala relación entre Carlos Mouriño, presidente del club celeste, y el regidor municipal ya no se oculta, desde el asiento libre que impera en el palco del Estadio entre los dos, hasta la guerra por la ciudad deportiva en Mos. "No me acuerdo la última vez que hablé con el presidente del Celta. ¿Usted cree que, en vez de montar todo esto del comunicado, no sería mejor hablar con el concejal correspondiente? No hemos recibido ninguna llamada del Celta", concluye el alcalde Abel Caballero, que quiso despedirse con un mensaje directo a la directiva: "Hacer sentir incómodo al Alcalde de Vigo es muy difícil".