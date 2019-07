Canciones para la carretera

En la segunda entrega de los ‘Placeres sin culpa’ del verano viajamos por la historia de la música en busca de las mejores canciones que tratan sobre la carretera o fueron escritas en la misma. Y como dice Óscar G. Blesa: “el rock 'n' roll es el mejor compañero para un viaje”.

Muchas son las canciones de los australianos de AC/DC que tratan sobre la carretera. Pero pocas tan míticas como el Highway to Hell (Autopista al infierno). Un himno cuya letra surgió porque los miembros del grupo estaba hartos de recorrer miles de kilómetros durante sus giras sin apenas descanso.

Además, recordamos un clásico del rock español Cadillac Solitario de Loquillo, que se inspira en la ciudad de Los Ángeles y sus coches rápidos, y también tiene mucho de la Barcelona de la época.

La cantante Tracy Chapman alcanzó el éxito mundial con su Fast Car en 1988. Ganó tres Grammys ese año y es considerada como una de las 100 mejores canciones de la historia, según la revista americana Rolling Stone.

Los Beatles con su Drive my Car, Bruce Springsteen “the boss” con Thunder Road o para los más moteros, Born to be Wild de los canadienses Steppenwolf.

Al ritmo de rock 'n' roll te acompañamos para que sigas disfrutando de los placeres del verano sin culpa alguna.