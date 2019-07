Santi Denia: "Somos el reflejo de lo bien que se trabaja en las canteras de España"

La selección española sub 19 consiguió su onceavo campeonato europeo, esta vez de la mano de Santi Denia, quien se mostró muy satsifecho por el trabajo realizado durante el torneo: "Había que mejorar lo hecho en el campeonato para vencer a Portugal y lo hicimos (...) Somos el reflejo de lo bien que se trabaja en las canteras de España desde hace mucho tiempo" concluyó diciendo.

Ferran Torres, figura indiscutible de la final al conseguir un doblete que le permitió a España alzar la copa, también habló sobre las sensaciones que vivió en el post-partido: "Es algo muy bonito que en el momento no puedes disfrutar porque no eres consciente (...) Hemos sido los mejores, los merecedores de esta copa" afirmó Ferran antes de sostener que tenían las ideas claras y que tener el balón era su fuerte.

Al ser preguntado por su futuro a corto plazo con el Valencia, Ferran no dudó en ningún momento en afirmar que "ha sido un año muy bonito a nivel individual y grupal, no se puede pedir más" dijo Torres antes de asegurar que se reincorporará con el conjunto valencianista cuanto antes ya que "no hay tiempo para descansar".