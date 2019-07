Donna Zuckerberg, las armas clásicas de la hermana feminista

Su hermano es mundialmente conocido por ser el creador de Facebook, una de las personas más ricas del mundo, pero ella, Donna Zuckerberg, siempre ha preferido las letras y la literatura clásica como arma contra el machismo intrínseco en la sociedad.

Silvia Cruz Lapeña, periodista en Vanity Fair, nos trae esta semana la historia de la hermana menos conocida de Mark Zuckerberg. Donna es doctora el Filología Clásica por Standfor y es la autora del libro Not All Dead White Men (No todos los hombres blancos muertos), en el que analiza el modo en que se usan citas y libros de autores griegos y latinos para refrendar ideas y comportamientos machistas, racistas y homófobos, sobre todo en redes sociales.

Donna, a pesar de estar bajo la sombra de su hermano, ha demostrado una lucha incansable por los derechos de la mujer y por que se les reconozca su fundamental papel en la Historia.