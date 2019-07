El mensaje erróneo

El director de El Larguero opinó sobre las declaraciones del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, después de la abultadísima derrota en el derbi de la capital, frente al Atlético de Madrid por 7-3.

El sevillano compareció ante los medios, pero su mensaje no fue el más adecuado, así lo ve Yago de Vega, a quien sorprendieron estas declaraciones "Me sorprende el inicio de las declaraciones de Sergio Ramos, siendo el capitán del Real Madrid que diga "nosotros nos lo hemos tomado como un amistoso y ellos no" Claro por eso os fuisteis del campo con siete, que pudieron ser diez"

"Creo que no es el mensaje que tiene que mandar el capitán del Real Madrid, que lo que tiene que decir es: señores, no se puede hacer el ridículo como hemos hecho hoy, sea un amistoso o no. Porque estás jugando con la camiseta del Real Madrid y estás jugando contra el eterno rival, que te ha bailado", sentencia el director de El Larguero.

Yago de Vega se pregunta irónicamente si los jugadores del Real Madrid deberían haberles dicho a los colchoneros que no tiraran "a trallón", o que no corriesen mucho porque era pretemporada. "Ellos se lo han tomado en serio y vosotros no, así el Atlético de Madrid hizo un partidazo y el Real Madrid el ridículo".