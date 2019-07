"No hace falta un orgasmo para pasárselo bien en el sexo; no hace falta penetración"

La eyaculación precoz y las inseguridades siguen siendo torturas muy frecuentes que dificultan poder llevar una vida saludable sexualmente. Uno de cada cinco hombres tienen este problema. Y con él, conocimos la historia de un oyente barcelonés, quien se puso en contacto con nosotros a través de contigodentro@cadenaser.com , angustiado porque desde hace trece años que no tiene relaciones sexuales con nadie, solo se masturba, casi siempre viendo porno y, desgraciadamente, a pesar de que puede eyacular a veces, nunca llega al orgasmo. Su primer problema surgió porque tenía problemas de eyaculación precoz y, aunque su relación no se rompió por esto, sí que supuso el inicio de su odisea. Para tratar este tema hablamos con Ignasi Puig Rodas, psicosexólogo y especialista en terapia de parejas, Los problemas de eyaculación precoz suelen ser un problema del control de excitación que la persona tiene. Si el nivel de excitación es más elevado de lo que puedo soportar , llega la eyaculación. No es la única vía. Debo entender primero mi cuerpo y saber por qué no puedo controlarme. Es vía corporal y vía mental. Por eso es necesario un tratamiento con un profesional cuando tienes estos problemas. “Si una persona se preocupa solo por la parte mental de estas terapias, esta se alarga una barbaridad. Y si lo hace solo en la vía corporal, tampoco. Es mejor usar la sinergia en estos casos.” Nuestro oyente, además, empieza a reconocerse como bisexual. Y esto le genera desazón porque con su problema eyaculatorio, tiene la sensación de que no va a poder encontrar pareja y le toca sufrir. . “No hace falta tener un orgasmo para pasárselo bien en el sexo; no hace falta tener penetración.” El estereotipo de la masculinidad sigue haciendo de las suyas, mostrándonos un hombre que siempre debe querer sexo, cuando no es verdad. “El acto sexual deja de ser placentero y empieza a ser una obligación. Es una tarea que crea desazón a hombres porque tienen que estar siempre erectos, aguantar mucho en la cama y se creen responsables del placer de la otra persona, lo que les genera es una situación desagradable. El cuerpo, la manera que tiene de responder, puede ser a través de la eyaculación. Es como si pidiera irse de donde está.

“ Los mayores, nuestros mayores, fueron los que defendieron que hoy podamos sentirnos orgullosos de ser LGTBI. La dictadura franquista, el catolicismo y la sociedad española, maltrató sistemáticamente a todos los que no eran heterosexuales. Para esta cita hemos llamado a un mítico. A una d eesas personas que su sola presencia nos hace aplaudir la lucha activista LGTBI. Armand de Fluvià empezó en 1970 a pelear por nuestros derechos. Gracias a un pseudónimo, Roger de Gaimón, empezó a pasearse por las revistas de media Europa, incluyendo una ESpaña fascista. Consiguió que se replanteara la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, los homosexuales ya no podían ser detenidos por el mero hecho de serlo, sino que debían ser sorprendidos practicando “actos de homosexuales”. Armand de Fluvià es uno de los padres fundadores del movimiento de liberación homosexual de España. “La primera vez que te pillaban no te detenían. La segunda, sí. Ibas a la cárcel o a un centro de rehabilitación. Nos consideraban enfermos y creían que debíamos curar nuestra enfermedad. “ Hablar con él es repasar el activismo desde sus orígenes y tomar conciencia de lo importantes que son nuestros mayores. Precisamente preocupados por esos mayores LGTBI que deambulan por las calles, que viven solos, que no tienen a nadie, conocimos a Federico Armenteros, Presidente de la Fundación 26 de diciembre. “Tenemos prevista para el año 2020 la primera residencia de ancianos LGTBI de España. El edificio fue concedido por el anterior gobierno de Manuela Carmena (al igual que los seis pisos en los que viven personas LGTBI en situación de exclusión social) y estamos a punto de empezar a rehabilitarlo.” Ambos destacaron cómo la sociedad se desprende de sus mayores. “A los mayores LGTBI les pasa lo mismo que a los demás. Aquí los viejos, estorbamos. No se nos quiere ver”, lamentó de Fluvià. La conversación con estos dos hombres, activistas, comprometidos y luchadores podría eternizarse durante horas. “Los derechos no los hemos conseguido gratuitamente. Hemos luchado, pero hay que seguir luchando.”

Y, si están pensando en un viajecito, ¿qué tal si se apuntan a un crucero para solteros? Luis Pineda, de solterosabordo.com, organiza este tipo de cruceros. En realidad, lo que han conseguido es habilitar actividades, adecuar precios y explotar las ventajas de viajar solo para que todas aquellas personas que se animen, en estos cruceros, puedan conocerse. Estas partidas de solteros a bordo, se incorporan al pasaje de cruceros típicos, pero siempre, con sus propias fiestas, puestas en escena y juegos para conocerse. Una de las personas que conoce estos cruceros en Elsa Sábado, reconoce que fue la experiencia más divertida para un verano: “Hay gente de todas las edades y eso aporta muchas posibilidades para que puedas encontrar pareja”.

Julián Jaén, El Patillas, contó, casi de chiripa, que un estudio de la Universidad de Pavía determina que la práctica de sexo puede mejorar la inteligencia humana, porque fabricamos neuronas cada vez que tenemos sexo. Porque la verdadera noticia que se moría por decir es que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional que los niños transexuales tengan que esperar a cumplir 18 años para cambiar su identidad, afectando tanto al DNI como al resto de documentos. Su nombre deseado, con el que se identifican, será el único. Natalia Aventín, madre del niño trans fue la que presentó la demada en el juzgado de la localidad oscense en la que residen. Cuatro años después y tras un periplo judicial, han conseguido que el Tribunal Constitucional falle a su favor. A partir de ahora, con que se demuestre la madurez de esos niños, será más que suficiente. Natalia es, además, la Presidenta Chrysallis, la asociación de familias de niños transexuales y admitió la parte buena de la noticia, pero destacó también que determinar la madurez de esos niños, ya en sí es una manera de evaluarlos psíquicamente: “¿Quién los evalúa? Si un niño que sí reconoce la identidad de género con la que ha nacido es capaz de decir a los tres o cuatro años si es un niño o una niña, ¿por qué los niños transexuales no pueden también saberlo?”. La identidad de género es algo de lo que se tiene constancia en la infancia más temprana. Y muchos niños trans manifiestan quiénes son también a edades muy tempranas.

Déjenme que me despida, hasta septiembre, celebrando el día de los devotos del Bondage y el sadomasoquismo, imaginando una de las mías, acompañado de esos que son deliciosamente perversos… ¡Feliz verano!