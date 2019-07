Saúl, sobre la goleada al Real Madrid: "Hay que exigirse, los últimos minutos no nos ponen contentos"

Uno de los jugadores más importantes del Atlético de Madrid en los últimos años y por supuesto también esta temporada, Saúl Ñíguez, ha estado con la Cadena SER tras la goleada al Real Madrid la pasada madrugada del sábado: “¿Si lo esperábamos? No, para nada. Desde el minuto 1 se nos ponen las cosas de cara, cuando metes dos goles en los primeros 12 minutos se te pone el partido muy de cara, nos ponemos muy contentos por el trabajo realizado, más que por el resultado. Hemos sufrido mucho en Los Ángeles de San Rafael y esto te pone muy contento”.

Saúl, que insistió en que “ahora mismo no cuenta nada” la victoria, ha apuntado: “Unas veces ganas y otras pierdes en pretemporada porque al final no estamos en las mejores condiciones aún, a lo mejor el próximo no nos sale tan bien y la gente empieza a criticar. El último partido salió todo genial, los últimos minutos no nos ponen contentos porque encajamos dos goles y hay que exigirse porque tener portería a cero es importante también”.

Por último, sobre Diego Costa, ha dicho: “No creo que tenga que reivindicarse de nada. El año pasado tuvo muchas lesiones y no pudo demostrar todo lo que tiene, pero podría ser también entre comillas nuestro gran fichaje, es un jugador muy importante para nosotros, su presencia en el campo contagia”.