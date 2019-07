Gorka Landaburu: "Le pido a EH Bildu que haga una autocrítica del pasado"

Gorka Landaburu, periodista y director del semanario Cambio 16, ha mostrado su indignación con los homenajes a los terroristas de ETA que han acontecido este pasado fin de semana en Oñate y Hernani. "La falta de empatía me indigna", explicaba, a la par que recordaba un atentado que vivió en el que murieron varios guardias civiles de tráfico.

"No es que les recibieran sus familias y amigos, que tiene todo el derecho, sino decenas de personas, mayores entre vitores", declaraba en Hoy por Hoy el que fuera víctima de un atentado de la banda terrrorista, quien incide en que "si quieren celebrar, me parece muy bien, pero no en público."

En este sentido, le ha pedido a EH Bildu que haga autocrítica del pasado y que condene este tipo de actos.

Por último, ha lanzado un mensaje al líder de Ciudadanos, Albert Rivera: "Mezclar Navarra con los homenajes, mezclar todo esta información, no tiene ningún sentido"