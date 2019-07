¿Hay que prohibir fumar en las terrazas de los bares?

La Generalitat de Cataluña se plantea prohibir fumar en las terrazas de los bares en una nueva ley de adicciones que prepara para el próximo año. Una ley que contempla vetar el tabaco también en instalaciones deportivas al aire libre, en el exterior de paradas de transporte público y en vehículos privados. Sobre la medida hemos charlado en 'Hoy por Hoy' con Joan Guix, secretario de Salud Pública de la Generalitat, Roger Pallarols, director del Gremio de Restauración de Barcelona y Raquel Fernández Megina, presidenta de 'nofumadores.org'.

Joan Guix: “Los hosteleros anunciaban el fin del mundo con la ley antitabaco de 2010”

El secretario de Salud Pública de la Generalitat ha dicho que la prohibición de fumar en las terrazas es solo una medida que está en “una fase inicial” y que deberán negociar con diferentes sectores, como los estancos o la hostelería. “La aprobación puede durar más de un año” y será “laboriosa”, ha subrayado. Para Guix es necesario hacer entender a los dueños de restaurantes y bares que sus negocios no se hundirán, como vaticinaron cuando se aprobó la ley antitabaco de 2010 que prohibía fumar en el interior de los locales: “Al contrario, en las terrazas podría haber más gente consumiendo sin tener que tragar el humo de los demás. Ganaríamos salud y calidad de vida”. El secretario de Salud Pública pedirá también al Gobierno central, de quien dependen las competencias, que suba el precio de la cajetilla “para colocarnos a nivel de Europa” porque una subida del 10 por ciento reduciría en otro 10 el número de fumadores adolescentes.

Roger Pallarols: “Estamos muy preocupados”

El director del Gremio de Restauración de Barcelona ha dicho que después de escuchar a Joan Guix en la SER los hosteleros “estamos mucho más preocupados”. “No es de recibo que nos enteremos por un medio de comunicación”. Pallarols ha pedido una “reunión urgente” con la Consellería de Sanidad para abordar la medida porque “se le ha dado publicidad menospreciando al sector”. El representante del Gremio de Restauración, en contra de lo dicho por Guix, ha defendido que “la hecatombe llegó” para el sector con la ley antitabaco de 2010 y cuyas consecuencias, ha añadido, se han notado en Barcelona “porque pasamos de un parque de 2.500 terrazas a uno de 5.000 sin que se multiplicara el número de restaurantes” porque los clientes buscaron “espacios refugios”. Pallarolls ha recordado también a las administraciones que “no se puede cargar sobre la hostelería el hecho de que se venda legalmente tabaco en España”.

Raquel Fernández: “Es imprescindible desvincular tabaco y hostelería”

La presidenta de ‘nofumadores.org’ ha pedido simplificar la ley antitabaco porque “cuanto más sencillas y claras son más fáciles de cumplir, ya que calcula que el 40 por ciento de las terrazas en Cataluña incumple la legislación: “Si no se puede fumar ni en el exterior ni en el interior no hay problema de fraude o interpretación de la ley”. Fernández, ha pedido “desvincular tabaco y hostelería” porque los empresarios “deben entender que su negocio no es el tabaco, sino la comida y la bebida”. Cree también que no va a ocurrir una “hecatombe” o caída de ventas si se prohíbe fumar en las terrazas y ha recordado que, según varios informes económicos, la ley de 2010 propició “una ligera mejora”. “La hecatombe no ha ocurrido ni va a ocurrir”.