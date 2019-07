Lali, refugiada LGTB: "Abandonas toda tu vida, renuncias a todo lo que fuiste"

Israel y Lali nos acompañan hoy para contarnos su historia ‘extra-ordinaria’. Israel nació en Venezuela, es periodista. Fue amenazado por las fuerzas armadas para que dejase de publicar ciertos artículos. Si no, harían público que es homosexual. Lali vivía en Colombia, en un pueblo. Las agresiones que sufría por ser lesbiana hicieron que tuviera que venir a España hace 4 meses.

Ser lesbiana, gay, bisexual o trans en algunos países puede suponer tener que migrar para poder llevar una vida digna. En 70 países las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales o castigadas, en 11 de ellos con pena de muerte. Incluso en muchos de los estados que sí reconocen sus derechos, siguen sufriendo discriminación. Para ayudar a aquellas personas LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales) que tienen que huir por este motivo, la Asociación Kifkif ofrece asesoramiento legal y psicológico.

“Abandonas toda tu vida, coges una maleta y te vas, y renuncias a todo lo que fuiste y en lo que te formaste para buscar algo mejor para tu vida” expresa Lali. “Ha sido un proceso retante”. Israel añade que en ocasiones “tu familia no lo sabe, entonces tienes que atravesar un momento que debe tener un acompañamiento psicológico”. Kifkif ayuda a quienes se encuentran en esa situación.

La asociación, por ejemplo, ofrece un lugar para vivir a las personas LGTB que llegan a España. Para Lali esto fue algo fundamental, “cuando llegué a ese piso pude compartir con personas de otros países y empezar a formar una red que me acompañaba y me hizo sentir que otra vez estaba formando un hogar”.

Lali e Israel son solicitantes de protección internacional, un proceso administrativo largo y lleno de incertidumbre. "Hacer mi vida como una persona normal es lo que más anhelo", expresa Lali al hablar de recibir el estatus de refugiada. Por su parte, Israel ha conseguido encontrar un camino que seguir, trabaja como director de comunicación en Kifkif. Ambos tienen claro que no quieren volver a sus países. “En este momento es un no, no, no” sentencia Lali. “Echar raíces aquí en España es lo importante”, declara Israel.