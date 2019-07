Almudena Ariza:"Siempre he tenido curiosidad"

Si uno busca en el diccionario de la RAE encuentra esta definición: Corresponsal " periodista que habitualmente y por encargo de un periódico ó cadena de televisión envía noticias de actualidad desde otra población o país extranjero. Si tuviéramos que poner un ejemplo podríamos hablar de Almudena Ariza, que tras casi 7 años como corresponsal de TVE en Estados Unidos, será quien nos cuente la vida de Francia en la cadena pública la próxima temporada aunque "mis raíces están en la radio, en esta casa donde estuve haciendo los boletines de madrugada y el matinal". La periodista reconoce que siempre ha tenido curiosidad, tanta como timidez, y la radio le ayudó porque " vi que podía contar cosas sin mostrarme"

Jesús Hermida fue quien le hizo la prueba en televisión, quien le llamó y fue quien la pudo delante de una cámara. Fue en el primer informativo de autor, nocturno donde " me dijo que no me dejaba leer el teleprónter" . Hermida fue su maestro pero " no fue fácil hasta que me sentí cómoda en la tele". Rosa Maria Calaf y Almudena comparten trayectorias porque las dos " somos reporteras y donde nos movemos bien es con las personas", subraya la Calaf.

Almudena será la corresponsal de Televisión Española en Francia por lo que ahora estoy "desenganchándome de Nueva York que es una ciudad que odio y amo el mismo día varias veces". Su cámara en Nueva York durante estos años ha sido Alfonso Lozano pero no sólo eso: " ha sido mi ángel de la guarda en muchas ocasiones"