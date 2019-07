Álvaro Benito: "Para mí no hay color: Keylor Navas está muy por delante de Courtois"

El Real Madrid ha sumado su tercera derrota en esta pretemporada. Esta vez ha sido ante el Tottenham en la Audi Cup con un gol de Harry Kane. A pesar de contar con grandes jugadores y buenos fichajes, el conjunto blanco para no encontrar un equilibrio, o al menos un orden en el campo. Álvaro Benito, analizando el partido en El Larguero, explica que se esperaba "más del Real Madrid" y que "en lo físico los rivales están un punto por encima" aunque "con síntomas parecidos a las flaquezas que asomo el año pasado".

"Hay margen para mejorar. He escuchado a Zidane diciendo que tiene un equipazo y también lo pienso. Los jugadores están, ahora hay que hacer de ellos un equipazo, que todos estos elementos juntos funcionen como una maquina engrasada y sacar el máximo rendimiento. Me preocupa que todavía hay un poco de desorden. Si no llega a ser por Keylor... tuvo varios mano a mano y ha sacado tres o cuatro a bocajarro", explicaba Álvaro Benito en antena.

Ante la lesión de Courtois, Zidane no ha tenido más opción que volver a poner a Keylor Navas como titular, siendo el mejor en el partido ante el Tottenham. "Yo no tendría dudas en la portería. Zidane en el que marca sentencia. Cada uno tiene sus preferencias, pero para mí Keylor a día de hoy está muy por delante de Courtois y lo extiendo a la temporada pasada. No hay color", comentaba de forma tajante el ex futbolista.

Siguiendo la lista de lesionados, Asensio es el siguiente. Con su baja para los próximos meses, James tiene todas las papeletas a quedarse en el conjunto blanco. "A mí James me encanta, me parece un jugador muy muy aprovechable para el Real Madrid", indicaba Benito, quien instantes después comentaba la salida de Gareth Bale ya que "la relación parece completamente rota y no hay posibilidad de reconciliación". Aún así, no entiende la decisión del galés por jugar en China a sus 30 años, con unas temporadas de fútbol todavía por delante.

"Si me dices que Pogba te va a arreglar todo el desaliñado que venga. Ojalá. Eso es una utopía, esto es colectivo, cuando el Madrid funcione como un bloque... Pogba nunca me ha entrado por el ojo", zanjaba sobre el fichaje del francés, pieza clave que quiere Zidane para la nueva temporada.