Álvaro Benito desvela uno de los secretos mejor guardados de Leo Messi

El mundo del fútbol, como no podía ser de otra manera, progresa y las botas que usan los futbolistas no se encuentran exentas de ese avance. Para el exfutbolista y comentarista de la SER, Álvaro Benito Villar "las mejores son las Copa Mundial, las de piel, que ya casi no hay porque son todas sintéticas", opinión con la que coincide Yago de Vega.

Sin embargo, Álvaro Benito contó en El Larguero que Messi es uno de los pocos futbolistas que sigue usando botas de piel: "Messi sigue llevándolas. Utiliza los últimos modelos, pero se las hacen de piel".

"¿Quiénes somos nosotros para llevar la contraria a Messi?", decía entre risas Álvaro Benito, al que sin duda le veremos con botas de piel cuando demuestre su calidad sobre el verde.