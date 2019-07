"Mi sueño es levantarme y hacer canciones, tocarlas y acostarme y otra vez hacer lo mismo"

Estrenamos sección en La Ventana con Zahara. En la Entrevista Millenial los más jóvenes de la redacción hacemos un repaso en la carrera de la cantante y hablamos también, entre otras cosas, de su compromiso con la sociedad.

“Si he conseguido transformar algo doloroso y molesto en una canción y esa canción luego ha trascendido como para estar en un disco o subirme a cantarla en un directo eso es el final feliz. Al final todo eso se convierte en algo bueno, eso es la felicidad”, responde cuando le preguntamos sobre sus canciones, que suelen abordar temas tristes.

Han pasado muchos años desde que empezó a escribir y componer, sin embargo ella se sigue sintiendo igual de joven, “yo me sigo sintiendo exactamente igual que vosotros por dentro. Por dentro una nunca cambia, siempre sigue siendo la persona que se reconoció por primera vez y que se identificó consigo misma”.

Y a pesar de que en todo este tiempo ha escrito libros, presentado un programa en televisión o incluso protagonizado una obra de microteatro, tiene claro que a lo que quiere dedicar todo su tiempo es a la música, “mi sueño es solo levantarme y hacer canciones, tocarlas y acostarme y otra vez hacer lo mismo”.

También nos ha contado que su camino no ha sido siempre fácil. Por ser mujer no se la tomaba en serio: “tuve que empezar a cantar peor, a hacer cosas raras con la voz para que se prestase atención a la letra”. Con la intención de hacer el mundo un poco mejor y evitar que estas cosas sigan sucediendo, Zahara está comprometida con la sociedad: “soy un ser político, todo está condicionado por la política. Ignorar eso me parece absurdo”. Sobre su canción más reivindicativa, Hoy la bestia cena en casa, dice que “era una necesidad enfrentarme a estas ideologías y a esta política falta de empatía”.

Antes de despedirse nos ha dejado una exclusiva sobre uno de sus temas más conocidos, Con las ganas, “vienen cosas con esta canción, solo voy a decir eso”.