Alfredo Relaño: "El Real Madrid es un equipo gastado y sin ilusión"

El presidente de honor del Diario AS, Alfredo Relaño analizó la situación del Real Madrid tras su nueva derrota en la Audi Cup frente al Tottenham. Sensaciones negativas y muy similares a las de la temporada pasada, que hacen que Relaño no se muestre muy optimista con el rendimiento del equipo hasta ahora: "Se me repiten las sensaciones del año pasado. Un equipo gastado, sin ilusión que parece que se ha utilizado dinero para renovarlo pero no se ha renovado".

El periodista ha roto una lanza a favor de Keylor Navas, quien "no ha hecho nada para perder el puesto en el Real Madrid", sin embargo a Hazard quien está algo alto de peso considera que no se ha adaptado aún. "Hazard está defraudando, no aporta el peligro que debería aportar. me ilusiona por lo que he visto antes no por lo que estoy viendo ahora", afirma.

El tema Bale, otro rompecabezas para Zidane, Relaño considera que "no estaría mal que se quedara si no se logra dinero por él. No entiendo que se le estén cumpliendo todos sus caprichos" afirma el presidente de honor del diario As.