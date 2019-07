Mario Hermoso: "Poder competir con la Selección en la próxima Eurocopa es un reto apasionante que quiero cumplir"

El flamante fichaje del Atlético de Madrid Mario Hermoso ha atendido a la Cadena SER unas horas antes de jugar contra un combinado de la MLS en Orlando.

El futbolista, ex del Espanyol y del Real Madrid, ha dicho sobre el alargue de su salida del club perico: “En el fútbol no hay grises, o es blanco o es negro. Prácticamente hasta el último día no tuve la suerte de poder venir aquí. Al final son negociaciones entre tres partes que tienen que llegar a un acuerdo entre clubs y el jugador poco puede hacer”.

Sobre sus retos más allá del Atlético, ha proyectado: “Poder competir con la Selección en la próxima Eurocopa es un reto apasionante que quiero cumplir…”.

Preguntado por el 3-7 al Real Madrid ha asegurado que el vestuario se lo tomo “normal”, ya que “los resultados ahora son irrelevantes” y ha apuntado sobre ser el reemplazo de todo un Diego Godín: “Los que venimos es para ayudar y para que siga subiendo el nivel del colectivo. Somos jugadores diferentes, con cualidades diferentes y cada uno debe hacerlo de la mejor manera y ayudar”.

En relación a la esperanza rojiblanca, Joao Félix, ha apuntado que “técnicamente es muy habilidoso”, circunstancia que ha resaltado del equipo: “Hay gente de mucho talento, con un nivel técnico bastante alto y eso es lo que da el plus al equipo a la hora de competir”.