A Bale le da exactamente igual todo

Este miércoles El Confidencial ha publicado que Gareth Bale fue visto jugando al golf mientras el Real Madrid caía derrotado ante el Tottenham en la Audi Cup. Yago de Vega ha opinado en El Larguero sobre la situación del galés.

"Bale en este caso tampoco es muy inteligente; eso, o directamente le da exactamente igual todo, que también puede ser. Llegados a este punto en el que el Real Madrid sabe que no cuenta con él, que ha dicho a China no me voy, que de hecho se ha cerrado el mercado de fichajes en China a las seis de la tarde hora española, con lo cual a China ya no puede ir y Bale ha dicho: llegado a este punto me da exactamente igual, si llega una oferta buena me iré y si no, me quedan años de contrato en el Real Madrid y me voy a quedar", ha argumentado el director de El Larguero

Además, Yago de Vega ha añadido: "Está feo, evidentemente, cuando está jugando tu equipo te cazan jugando al golf es que directamente te da exactamente igual. Están jugando tus compañeros, con la que está cayendo, y tu te vas a jugar al golf sin prestarle ningún tipo de atención y mostrando cero respeto al resto de compañeros. Aparte, que si estás lesionado, estás tocado o no has viajado supuestamente “porque físicamente no estás bien” no creo que una actividad física como el golf sea beneficiosa para recuperarte de algún tipo de dolencia".

Por último, ha concluido: "Lo que pasa es que yo creo que ya ha llegado a un punto en el que a Zidane le da exactamente igual Bale y a Bale le da exactamente igual lo que pase. Llegados a este punto ya puede salir la cosa por cualquier lado, yo es que ya me estoy pensando que Bale se queda".