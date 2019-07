Toña is: "Quiero trabajar para llevar el futbol femenino a lo más alto"

La primera entrenadora que tuvo la Real Federación Española de Fútbol, ha pasado por los micrófonos de El Larguero para hablar sobre la nominación que se ha publicado hoy, de los premios The Best, en la que está incluida. Toña Is, durante la entrevista, aún estaba asimilando dicha nominación: "He roto a llorar, es algo que no me esperaba en lo absoluto (...) Yo no soy quien para decir si lo merezco o no, solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible" sostuvo Is.

Además, la estratega de la selección española de fútbol sub-17 ha agradecido todo el apoyo que ha recibido, que dice, no ha sido poco: "Esto era impensable cuando me empece a formar como entrenadora (...) Es de agradecer que se fijen en los que estamos trabajando en la base del futbol, en las categorías inferiores" añadió la entrenadora.

Toña Is también habló de sus planes a futuro, aunque no profundizó en ellos: "Mi meta es ir partido a partido (...) Quiero trabajar para llevar el futbol femenino a lo más alto" concluyó diciendo Is, quien asistirá a la gala de los premios The Best el próximo 23 de Septiembre.