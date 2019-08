Díaz Ayuso: "Estoy obligada a entenderme con todos, especialmente con los que me han dado sus votos"

Isabel Díaz Ayuso respira un poco más tranquila este jueves tras desbloquearse las negociaciones entre los tres partidos de derecha. “Hemos subido un peldaño más, pero hasta que no tengamos el debate no estaré tranquila”, ha asegurado Díaz Ayuso, que cree que aunque no hay fechas todavía las semana que viene se hará la ronda de consultas “y el pleno esa semana o la siguiente”.

La candidata del PP ha defendido su pacto con Vox. “El documento tal y como está es perfectamente asumible por los tres partidos y no entra en conflicto con lo que firmamos con Cs”, ha señalado Díaz Ayuso, que ha querido diferenciarse de Vox. “No somos la misma cosa, en algunas cuestiones pensamos y votaremos de manera diferente. “Esto es un acuerdo para desbloquear la comunidad, para bajar impuestos y otras cuestiones que no me parecen descabelladas”, ha defendido.

Sobre la propuesta de Vox de tener una inmigración respetuosa con los valores occidentales, Díaz Ayuso ha quitado hierro al asunto. “Esa inmigración respetuosa es la mayoría que tenemos, gente que busca mejoras para su familia que vienen a trabajar y se tiene que adaptar a unas normas fundamentales, que se integren y acepten unas normas de convivencia constitucionales y mientras siga siendo así yo no veo a la gente por su DNI”.

A pesar del acuerdo, la candidata popular no espera una legislatura tranquila. “Va a ser muy diferente. Es un gobierno de coalición y tienes cosas positivas, pero vamos a estar muy vigilados”. Aunque Díaz Ayuso no considera que eso sea un lastre, aunque las llaves de su gobierno hayan estado en manos de la ultraderecha. “Depende de que Vox sea ultraderecha o no, categorizarlos así no es positivo”, ha apuntado. “Vox es un partido con afiliados que han dicho cosas que no comparto, que no me representan, pero también con dirigentes preparados y muy solventes con los que nos hemos entendido”, ha explicado la dirigente del PP, que ha señalado los acuerdos del PSOE en Navarra como un peligro mayor. “No creo que el problema en España sea Vox. “Ellos no van escracheando o discriminando por el idioma. Hay problemas peores en otras CCAA, aquí se está creando empleo y dando libertades a los ciudadanos”.