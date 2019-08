"El marido-cuñado es un animal mitológico, mitad marido y mitad cuñado"

Santiago Segura y Toni Acosta nos visitan para presentarnos 'Padre no hay más que uno', la nueva comedia familiar escrita y dirigida por Santiago Segura. En ella interpretan a Javier y Marisa, un matrimonio con cinco hijos. El lío llega cuando Marisa, harta de que Javier no le ayude en nada, decide irse de vacaciones y dejarle a él a cargo de la casa para que aprenda lo complicado que es.

Segura agradece hacer de una "persona corriente". "Comparado con lo que he hecho normalmente...". Pero matiza: "¿Quién es normal? Yo lo que hago es de alguien cabal, tener sentido común". Aunque como mejor se define al personaje de Javier es como un "marido-cuñado". "Eso se lo ha inventado mi co-guionista, Marta González de Vega, que dice que es como un animal mitológico, mitad marido y mitad cuñado. Inconscientemente, Javier es un poco cuñado"

La película repasa muchos tópicos de los padres de hoy en día, como el estar pendiente del grupo de padres del Whatsapp. "No te queda otra", nos dice Acosta". Ella lo tiene silenciado, aunque reconoce que "también me salva a veces". Su personaje, harta de su marido, decide aprovechar para irse al Caribe con su cuñada y dejar a Javier al cargo de los niños. "Tú lo vas a flipar, colega", le dice a su marido. "Mucha gente me dice que es su frase favorita", confiesa.

Entre las hijas en la ficción de la pareja, se encontraban las hijas de Santiago Segura, Calma y Sirena. Aunque les gustó trabajar con su padre, no fue lo que más ilusión les hizo fue compartir reparto con la youtuber Martina D'Antiochia. "Cuando les dije que Sara iba a ser una de las protagonistas se pusieron a gritar". También destaca el papel de Luna Fulgencio, otra de sus hijas en la película cuyo sueño es ser folclórica: "Yo la veo como la Penélope Cruz del siglo XXII".

Mejor sin mi pareja

Ahora que llega el momento de las vacaciones, un estudio que ha realizado la empresa Musement ha concluido que el 53% de los españoles les gusta viajar sin su pareja. Cristina Bragaza, de la empresa que ha hecho la encuesta, comenta que “es un resultado más igualado del que nos esperábamos”.

De entre los encuestados a los que les gusta viajar sin la compañía de su pareja, el 48% lo hace con amigos y un 20% solos. Bragaza explica que “no es que no quieras viajar con tu pareja”, sino que hoy en día, como suelen hacerse más escapadas durante el año, hay más posibilidades de poder pasar ese tiempo con otras personas.