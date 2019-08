'Padre no hay más que uno', no es solo cosa de madres

A Santiago Segura siempre le gustaron las comedias familiares como 'La Gran Familia'. "Es una película que me gusta mucho y que veo desde que era pequeño, y la veo todas las navidades, y me gusta porque me trae a mi infancia. Además es una película como muy sencillita, no tiene una gran trama central, sino que son pequeñas anécdotas que te mantienen, no sé, hay como muchas cosas que me gustan. No tiene nada que ver, pero sí que me gustaría que dentro de treinta años esta película fuera un referente para alguien y decir: jo, pues mi infancia era un poco así. Y que le traiga buenos recuerdos”.

Y para cumplir ese deseo ha rodado 'Padre no hay más que uno', una adaptación de la comedia argentina 'Mamá se fue de viaje'. Santiago Segura interpreta a un padre de familia con cinco hijos, obsesionado con su trabajo y totalmente despreocupado por todo lo que tiene que ver con su casa y con sus hijos. Su mujer un día se harta y decide marcharse de vacaciones al Caribe.

Él dice que todo va genial, pero no es verdad. Santiago Segura tendrá que lidiar con su hija mayor, una adolescente youtuber. Llevar a sus hijos al colegio y a las habituales actividades extraescolares… E Incluso a las que no son habituales. Y enfrentarse a desagradables sorpresas. Dice Santiago Segura que con esta comedia ha querido hablar de todos esos hombres que, aún hoy en día, piensan que la casa y los niños es cosa de las madres.

Su mujer en la película es Toni Acosta, una madre todo terreno que aún en de vacaciones en el Caribe no puede dejar de atender el grupo de whatsapp del colegio. Para Toni Acosta hay algo peor que un marido machista y es tener lo que ella define como un marido machista y “cuñao”.

En la película, además de Santiago Segura y Toni Acosta, podemos ver a Silvia Abril y Leo Harlem. Pero las verdaderas estrellas son los niños. Carlos González es el niño preocupado por los zombies y los chinos. Y luego está Martina D’Antiochia, Luna Fulgencio y dos hijas del propio Santiago Segura: Calma y Sirena. “Yo he tenido la gran suerte que estos niños han sido fabulosos. Son maravillosos. Que esa naturalidad, ese tal, que los actores se quedan anulados cuando actúan con un niño si el niño es un poco bueno. O sea que estos niños son maravillosos en ese sentido. Luna es impresionante, de repente si te das cuenta se pone delante de ti para chupar plano, es una actriz potencialmente una estrella. Yo la veo… es la Penélope Cruz del futuro”, dice Segura.

Con Padre No hay mas que uno, Santiago Segura quiere lograr lo que ya ha hecho con su saga de Torrente: ser número uno en las taquillas. “El último días los niños todos llorando: no nos vamos a volver a ver… Y no sé quién dijo: pues hacemos la segunda parte. Y yo vamos a ver niños, tranquilos, esto no vas así, primero tiene que triunfar la película. Pero es que es muy difícil, si películas hacemos todas las que quiera la gente, siempre que las demanden nosotros estamos ahí para hacerlas. Como es la primera que hago en verano estoy agobiado porque como que creo que la gente está más dispersa. Toco madera”.

La fórmula parece imbatible, una comedia para toda la familia con un padre que es un desastre pero que está convencido de que hace todo bien. El título: Padre no hay más que uno.