Borja Mayoral: "No llegué a hablar con Zidane"

Borja Mayoral volvió al Levante pisando fuerte. En el primer partido de pretemporada con su equipo, Mayoral ingresó al partido en el minuto 62 y anotó tan solo 22 minutos después para poner las tablas en el marcador y reafirmar su presencia en el equipo valenciano: "Mejor imposible, ha sido llegar y besar el santo" sostuvo el goleador del Levante tras ser preguntado por su debut goleador con su nueva camiseta.

El delantero de Parla sostuvo que este año iba a ser mejor, habló de la comodidad que le supone volver al Levante y de la ilusión y seriedad con la que afrontará la nueva temporada: "Ya dije que este año iba a marcar más goles (...) He venido aquí porque sé que voy a estar bien (...) Ahora no pienso en volver al Real Madrid, estoy centrado en este año", declaró Mayoral.

Al ser preguntado por su salida del Real Madrid, el atacante español no dudó en responder la forma en la que se gestó su salida del conjunto merengue: "No llegué a hablar con Zidane, hablé con el club y me dejaron mi espacio para tomar decisiones", concluyó.