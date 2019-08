Si se queda no se puede mandar a Bale a la grada

Yago de Vega ha opinado en El Larguero sobre la posibilidad de que Gareth Bale se quede en el Real Madrid la próxima temporada: "Respecto al tema Bale-Zidane, es muy complicado, lógicamente nadie sabe mejor lo que ha pasado que ellos mismos que han estado ahí dentro y conviviendo durante todo este tiempo".

"También creo que si Bale se queda finalmente, algo que creo que es impensable, no sé si Zidane hace bien mandando a la grada al galés o no por 2 motivos fundamentales; porque tienes un pedazo de jugador y porque si tienes a Bale en la grada todo el año, ¿quién va a venir a darte un “puñetero duro” por Gareth Bale que se ha pasado un año en blanco?, con lo cual el problema es doble, uno de futuro en el caso de que quiera sacar dinero para sacar al galés y el otro es que puede ser un jugador muy aprovechable en un momento determinado viendo si cambia su actitud o viendo si se implica de alguna forma", ha añadido el director de El Larguero.

Por último, Yago de Vega ha asegurado: "Anda que no ha habido veces en el que ha habido jugadores que estaban completamente descartados y que han dicho “yo me quedo” y al final acaban jugando y siendo de los mejores del equipo. Y oye, hay que rectificar, yo imagino que Zidane no va a tirar piedras sobre su tejado y si ve a Bale, si se queda, y que le puede aportar al equipo que lo siga dejando sistemáticamente en la grada, porque sí, yo creo que es algo que hay que ir valorando durante la temporada en el caso de que se quede el galés".