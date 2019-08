Víctor Ullate deja en el aire una posible retirada: "En unos días tomaré medidas"

Considerado como uno de los mejores y más completos bailarines del siglo, Víctor Ullate ha pasado este viernes por los micrófonos de la Cadena SER para hablar de 'Antígona', obra en la que está actualmente implicado, de política y de su futuro.

Acompañado de Eduardo Lao, director de la obra, Víctor Ullate ha dejado un mensaje muy difuso sobre una posible retirada. "Quiero esperar a lo que me diga la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid para tomar decisiones, pero la cosa no va bien."

"Tengo 72 años y no he vuelto a España para esto. He formado artistas durante años. He levantado una compañía de danza. No puedo estar más así, dando mi vida", ha revelado Ullate, quien indicaba que ha sufrido varios infartos durante el último mes y que "casi se queda en la mesa de operaciones".

En otros términos, ha lamentado "el poco interés, por regla general, de los políticos en la cultura" y los escasos mensajes de estos. "Es una pena porque también tendrán votos, supongo", afirma Ullate.

Sobre Vox, ha asegurado que "claro que le preocupa" y sobre las declaraciones homófobas de la formación de ultraderecha ha dicho que "en el mundo de la danza la orientación sexual está más que abierta. No sé si nos deberíamos considerar como un grupo que necesita ir urgentemente a un psicólogo."

Por último, ha hablado también del éxito de su obra en Mérida y de la gran aceptación entre el público de la danza: "En Mérida hemos tenido casi 8.000 personas de público. Han sido tres días de ensueño."