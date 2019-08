Aixa de la Cruz, de la misoginia al activismo feminista

“La confesión es el origen de nuestro oficio. Y será porque me crie en un entorno laico, pero a mí no me parece que la culpa sea algo tan terrible. La culpa es el material con el que se fabrica la justicia poética, el castigo para las penas que prescriben o no se tipifican… En fin, que esta es la idea: narrar mi trayectoria, mis treinta años de delitos menores, para demostrar que casi todo lo que me avergüenza tiene que ver con un defecto tan paradójico como el de la misoginia”. Este párrafo resume bastante bien el contenido de “Cambiar de idea”, así como el viaje de la autora, un viaje que la llevó desde el desprecio por su cuerpo al entendimiento de la importancia del mismo.

En ese recorrido Aixa ha ido viviendo acontecimientos que han marcado su posición actual: desde un padre que aparecía y desaparecía en sus primeros años de vida (y que desapareció definitivamente) hasta el “bofetón de realidad” que le propinó el juicio contra “la Manada”. En el camino se encontró con la violación de su mejor amiga (cuando era apenas una niña) por parte de su padre; el rechazo a su propio sexo ante el bulling que sufrieron ella y una compañera; o la indiferencia que le producía la violencia, ya fuera la violencia de ETA (por la que llegó a sentir una cierta empatía) o la que se desarrollaba en México DF, ciudad en la que vivió durante unos años.

Editorial Caballo de Troya