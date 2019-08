No sé si esto es una estrategia para no malvender a Neymar

En el Paris Saint Germain saben que Neymar quiere salir del club. No obstante, tanto Tuchel como Mbappé hablaron de la posibilidad de que el brasileño aguante la próxima temporada en el club parisino. Yago de Vega opinó sobre la situación del delantero.

"Yo ya, con el PSG, estoy completamente despistado. Porque al principio, cuando llegó Neymar, no le sacaban prácticamente ni en los reportajes que hacían del equipo volviendo al trabajo; salían tres o cuatro segundos del brasileño haciendo un poco de máquina y poco más. Ahora de repente le integran de golpe, todos quieren que se quede, todos buen rollo, todos esperan que vuelva a rendir al máximo nivel con el Paris Saint Germain", comenzó.

Neymar rompió el récord de jugador más caro de la historia con el fichaje de 222 millones de euros al salir del Barcelona. "Yo no sé si esto es una estrategia para no mal vender al brasileño, porque claro: si tú pones en el mercado a un jugador y dices que no cuentas con él, que lo vas a tener apartado y que no cuenta para nada, es mucho más difícil sacar dinero que si dices que cuentas con él y que es un jugador de proyecto para el año que viene", añadió.

"Yo ya no sé si es una estrategia o realmente en el Paris Saint Germain han echado marcha atrás y se quieren quedar con Neymar. Veremos, todavía nos queda mucho mercado en este verano", concluyó.