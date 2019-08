Marc Cucurella, tras finalizar su correspondiente partido de pretemporada contra el Crotone, ofreció declaraciones para El Larguero. El defensor izquierdo y nueva incorporación del Getafe, admitió sentirse "muy bien" con su nuevo equipo ya que sostiene que lo han acogido muy bien porque "es un gran grupo" y afirma que están haciendo "una gran plantilla".

Tras ser preguntado por el rol que cumplirá bajo las órdenes de Bordalás, Cucurella no se mostró muy convencido de saberlo aún con total seguridad: "Yo no sé qué me va a pedir el mister, él decide (...) Está claro que me van a dar la confianza que en el Barça no me dieron", sostuvo el lateral.

Además, en vista de la búsqueda de lateral izquierdo que está llevando a cabo el Barça, al ser preguntado por eso, el lateral no dudó en responder: "Eso ya es decisión de ellos, yo intenté hacerlo lo mejor posible (...) Yo ahí no me meto. Yo estoy feliz aquí y eso es lo importante", dijo Cucurella.

Sin embargo, el defensor catalán no olvida su pasado culé y deja un claro mensaje de cara a su futuro: "Me gustaría triunfar en el Barça", concluyó.