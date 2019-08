Uno de los goleadores de la Supercopa de Alemania pasó por los micrófonos de El Larguero para repasar su andar por el Borussia Dortmund y el porvenir que tiene en el club alemán. Paco Alcácer aseguró sentirse contento por haber ganado el trofeo y por marcar: "Estoy muy contento por conseguir el trofeo (...) Al final el delantero vive del gol y cuando marcas, estás muy contento (...) Hemos estado más acertados que ellos", declaró el ariete español.

Alcácer, que vive un buen momento en Alemania, también analizó la temporada que está por comenzar y en la que intentarán arrebatarle el dominio de Alemania al equipo de Munich; el Bayern: "Estoy muy contento por todo lo que estoy haciendo aquí en Alemania (...) Ya se verá si podemos pelearle el dominio de la liga al Bayern", añadió el valenciano, antes de hablar de un posible futuro con la selección española en la Eurocopa del 2020: "Me haría mucha ilusión volver a la selección (...) Todo se irá viendo conforme vaya jugando", sostuvo Alcácer.

No obstante, el delantero no se olvidó de su compañero, Jadon Sancho, que también fue protagonista en esta final de Supercopa alemana que ganó el equipo de Alcácer: "Sancho es muy joven y muy bueno, si no se le va la cabeza puede ser un grandísimo jugador"