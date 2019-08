El jugador que debutó con el C.A Osasuna aquel 11 de diciembre de 2011, no dudó en declararle su amor al club en el que milita desde el minuto uno de entrevista: "Me gustaría ser un 'one-club man' del Osasuna (...) No me hace falta nada más, aquí estoy feliz (...) Nunca he encontrado nada que me atraiga tanto como jugar en el equipo de mi tierra", sostuvo convencido el jugador.

Además de hablar sobre su fanatismo al club navarro, Roberto Torres habló sobre su forma de ser a la hora de jugar: "Soy un jugador que por mi manera de jugar o me odias o te encanto (...) Ha habido momentos en los que no entendía cómo podían criticarme cuando yo había dejado todo en el campo", afirmó.

El mediocampista, a su vez, no dudó en recalcar el trabajo que ha hecho el club de cara a la vuelta a Primera División: "Este año se está fichando muy bien (...) Estoy convencido de que será un año bonito", dijo Torres, antes de afirmar que desea que Fran Mérida 'se salga este año'.

Por último, volvió a dejar claro su intención de permanecer en El Sadar bajo cualquier circunstancia: "Me da igual la cláusula de rescisión porque no quiero salir de aquí", concluyó diciendo Roberto Torres.