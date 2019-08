Los desaparecidos en España: 14.000 personas y casi todos jóvenes

13.447 personas están desaparecidas en España. Y de estos desaparecidos, casi un 80% son jóvenes de entre 13 y 17 años. En los últimos años el número de personas desaparecidas en España ha aumentado vertiginosamente, en 2018 casi se triplicó con respecto al año anterior, con 6.254 desaparecidos ese año. Los datos de este 2019 continúan en la misma línea, en lo que llevamos de año han desaparecido 2.163 personas.

El caso de Cádiz

En comparación con el resto de las provincias españolas, destaca el caso de Cádiz. Allí hay 5.513 personas desaparecidas. También en Granada hay 1.420 y en Almería 850 desaparecidos. Los expertos apuntan a que una de las causas de este aumento es la fuga de los Menores Extranjeros No Acompañados, conocidos como MENAS, de los centros de protección en los que son ingresados. Cuando llegan a España -normalmente a zonas costeras como Cádiz- son ingresados en centros y muchos de ellos se acaban fugando. De hecho, el informe de 2019 del Centro Nacional de Desaparecidos señala este factor como una de las principales causas de este aumento en las desapariciones. No es hasta el año 2017 cuando se publica el primer informe anual sobre el análisis de los datos del Centro Nacional de Desaparecidos.

Fugas de los centros

“Estas fugas se contabilizan como desapariciones, de ahí ese repunte en 2018”, explica Anabel Carrillo, directora de la Fundación por los Desaparecidos QSD Global. “Aunque estos menores tienen una casuística particular debemos valorar que son menores desaparecidos y corren riesgos. Es una situación de carácter supranacional y hay que poner recursos y medios para solucionarla”, añade.

Cuando los menores llegan a los centros de protección quedan bajo la tutela de las

Comunidades Autónomas, por lo que si desean trasladarse a otras zonas de España, el proceso se complica. “Si un niño tiene un tío en Cataluña pero Andalucía tiene su

tutela tiene muy complicado trasladarse. Las comunidades tienen que trasladarse la

tutela la una a la otra y normalmente lo rechazan” nos cuenta Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de la ONG Save the Children.

Carencias del sistema de protección

El aumento de la presión migratoria el año pasado, especialmente en Andalucía,

desembocó en que los centros de protección de menores se vieran desbordados, algo que, según Zuppiroli, también influyó en las huidas de los menores. “Hubo un

incremento en la presión migratoria el año pasado en Andalucía y había condiciones de sobreocupación, no había plazas libres… los menores veían cuáles eran las condiciones del centro y decidían marcharse”.

Denuncian carencias en el sistema, que debería proteger a estos menores. “El sistema de protección no está dando respuesta a las necesidades que tiene este colectivo. No tienen buenos mecanismos de coordinación entre comunidades autónomas”, señala Zuppiroli. Además, el tiempo de búsqueda es muy limitado. “El sistema tiene una cláusula que expone que a partir de los tres meses de la desaparición no están obligados a continuar buscándolo…ese menor se da por perdido” denuncia.

Vulnerabilidad de los menores

Cuando los jóvenes viajan solos se exponen a caer en redes de trata de personas.

“Existen redes de tráfico o trata de seres humanos. Se aprovechan del hecho de que los niños no quieren quedarse en el primer punto de entrada”. La ONU ya ha reprendido a España en varias ocasiones por el tratamiento que se le ha dado a estos menores extranjeros no acompañados en nuestro país.

A pesar de estos datos, el Gobierno explica que del total de 187.554 de denuncias por desaparición, más de un 90% han cesado. Además, de estas denuncias resueltas, poco más de la mitad -un 55,35%- se resuelven en un plazo de los tres primeros días de la desaparición.

Conocemos estos datos actualizados por la respuesta del Gobierno a fecha 18 de julio de 2019 a una pregunta del senador Jon Iñarritu del grupo parlamentario de EH Bildu.