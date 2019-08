Cómo escribir una carta de amor a tu 'crush' con una playlist de Spotify

Los tiempos cambian y las relaciones personales evolucionan. Hace años que se dejó de mandar cartas físicas, incluso SMS y mails (esto lo dejamos solo para el trabajo). No hace tanto, estas eran las principales vías de contacto con "tu amor" para declarar lo que sentías por esa persona tan especial, pero según pasan los años van surgiendo nuevas formas de abrir el corazón.

En tiempos de WhatsApp, Eme DJ ha "inventado" una manera de mandar cartas de amor mediante una playlist de Spotify titulada 'Crush'. Entre las 28 canciones que ha usado para lanzar este mensaje encontramos Qué Bien de Izal, Estaba Lloviendo de Kiko Veneno, Soy Yo de Bomba Estéreo y Te Echaré de Menos de Los Piratas. Pero también encontramos temas de Guns N'Roses, Ciclonautas, Coti, Juan Gabriel, Aventura y Nena Daconte.

Todo tipo de estilos. Sin embargo, aquí lo que importa no es tanto la música sino lo que dice el mensaje ya que la Dj ha usado sus títulos para formar esta declaración: "Hola, Elena. ¿Qué tal? Espero que bien. Estaba lloviendo y me acordé de ti, me doy cuenta que me gustas bastante, bastante, y además creo te echaré de menos este verano. El caso es que contigo soy yo, la mejor versión de mi. Últimamente estoy feliz. Hacer las cosas bien, etc. Nos vemos mañana. Un beso. Marta".

Pese a que no sabemos cuál ha sido la respuesta, Eme DJ ha señalado en una de las respuestas que "somos amigas especiales". Que por cierto, la pregunta de "¿qué ha dicho?" la ha formulado María Talaverano, vocalista y teclista de Cariño. "Más de 1000 RT. Mi mejor tuit y se piensan que lo ha hecho un señor. Bleh", ha criticado la propia autora del post.