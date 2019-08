Benito Núñez: "No es cierto que hayamos dejado de rescatar en aguas de Marruecos"

“No es cierto que hayamos dejado de rescatar en aguas de Marruecos. La coordinación con ellos es óptima”, ha asegurado Nuñez. El presidente de Salvamento Marítimo responde así a la polémica que rodea a la sociedad estatal y a su forma de operar en aguas del Estrecho o el Mar de Alborán.

P: Se cumplen 25 años de Salvamento Marítimo, después del récord de rescates del año pasado, sobre todo de migrantes en dificultades, ¿Cómo está yendo este año?

R: Se cumplen 25 años de Salvamento Marítimo, y por hacer una mención a este aniversario, yo quiero recordar que en estos 25 años Salvamento Marítimo ha asistido o ha rescatado a 350.000 personas es un número considerable. Es verdad que el año pasado hemos tenido una actividad especialmente relevante con casi 50.000 personas rescatadas de pateras en el Estrecho y el Mar de Alborán. Las cifras que llevamos en lo que va de año nos dan una disminución considerable del flujo de pateras, estamos en el entorno de las 9900 personas rescatadas cuando a esta misma fecha del año pasado estábamos en casi 19000. Esto un descenso prácticamente a la mitad. No son cifras globales de inmigración en España sino de la actividad de Salvamento y es una disminución considerable, la verdad.

P: ¿Cómo se afronta este incremento de las actividades en medio de estas cifras récord en el salvamento? ¿Cómo están organizando los medios qué tienen a su disposición ?

R: En cuanto a lo que es medios materiales; embarcaciones o aviones el número de medios no ha cambiado en los últimos años. Se sigue manteniendo el mismo número de helicópteros etc porque nosotros tenemos que dimensionarnos, como servicio de emergencia que somos, pensando en la peor de las situaciones que tengamos que afrontar. Eso hace que inevitablemente, al igual que le pasa a una ambulancia, pues nuestros servicios hay periodos en los que permanecen inactivos.

Afortunadamente disponer de tantos medios materiales nos ha permitido que cuando ha sido necesario, como el año pasado sin ir más lejos, desplegar una actividad fuera de lo habitual podamos afrontarlo sin la necesidad de adquirir nuevos medios, que es un proceso que sobre todo las administraciones no es inmediata lleva tiempo y esto puede hacer que la respuesta no sea todo lo rápida que se requiere. Lo que si hicimos el año pasado, ante una situación de un incremento de nuestra actividad considerable fue reforzar mediante una declaración de emergencia y la contratación de algunas tripulaciones de refuerzo algunos medios humanos, no medios materiales. Esos medios, a día de hoy y con las cifras que tenemos de una actividad prácticamente la mitad en el ámbito de la inmigración de lo que teníamos el año pasado, pues cuando la declaración de emergencia de la que traían causa finalizó, simplemente no sé no se procedió a renovar todos los contratos, porque muchos de ellos sí que sean porque vienen vinculados a la actividad adicional de Salvamento Marítimo que se da en verano.

Claro, el foco de salvamento ahora se pone en la actividad relacionada con la inmigración irregular pero hay que tener presente que salvamento hace mucho más. Atendemos a las personas que disfrutan del mar en una actividad recreativa, desde windsurfistas, al que sale a darse un paseo en su velero o va a pescar y de despista o personas que están haciendo buceo o a los pescadores. Toda esa actividad en verano sufre un incremento especialmente en la práctica del recreo así que hay que atenderlos. Ahora mismo tenemos un 6% adicional de efectivos a los que teníamos a esta misma fecha del año pasado.

P: Sin embargo ese dato difiere de las quejas reiteradas de los sindicatos con representación en Salvamento Marítimo que insisten en que tienen menos medios, menos tripulantes, que se han recortado las plantillas.

R: Eso no es cierto. Las cifras que tenemos ahora es que hay un 6% más de gente de la que el año pasado venía trabajando para Salvamento Marítimo. Durante el periodo álgido de llegadas de pateras hemos tenido que reforzar esos servicios, pero en el momento en el que se flujo ha disminuido no podemos mantener ese esfuerzo continuado porque tenemos la responsabilidad sobre la gestión de los recursos públicos que deben ajustarse a las necesidades que se requieren de ellos. No ha habido un cambio en ese sentido ,bueno, de hecho tanto es así que ahora mismo hay más gente trabajando en salvamento Marítimo que el año pasado.

P: Sobre los medios técnicos, los sindicatos denuncian que los aviones de Salvamento Marítimo están operando sin los radares adecuados hace meses , que no funcionan bien, ¿Cómo es posible que no se arreglen esos problemas?

R: No es un problema técnico, es un problema legal de la licencia que los radares tenían que tener concedida por qué son radares de doble uso. Se usan tanto para servicios de rescate para los que los usamos nosotros como lo pueden usar medios militares. La licencia inicial estaba concedida a nombre de un operador distinto del que ha venido prestando el servicio aéreo en salvamento marítimo . Eso ha requerido iniciar un procedimiento de autorización en Estados Unidos, porque el material de doble uso de estos radares tienen origen allí, que cuando se ha visto iniciado ha requerido un tiempo, es un procedimiento penoso en términos administrativos, pero ya está solventado y los primeros radares para los que hemos obtenido el permiso ya están instalados y el resto están pendientes de que se puedan acoplar en las revisiones que se les hace a los aviones de salvamento.

De todas maneras yo tengo que decir una cosa, con independencia de que los medios de salvamento Marítimo tengan este radar específico en concreto, tienen otros medios y no han dejado de prestar su servicio . Aparte de este radar específico tienen las cámaras de visión infrarroja, tienen los radares meteorológicos y tienen los radares habituales que tienen estos medios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si se dispone de este de este radar todo el proceso de búsqueda se realiza más rápido. Pero no se deja de realizar porque no se disponga de este, es un proceso más trabajoso para nuestras tripulaciones y nuestros medios aéreos, por eso hemos tratado de hacer todo lo posible para tener estos radares en funcionamiento, pero se sigue haciendo se sigue prestando el servicio, no se dejan de poner los aviones en el aire y buscar en las zonas en las que tienen asignadas responsabilidades.

P: ¿Pero todos este tiempo sin esos radares no ha mermado la efectividad o calidad de las búsquedas?

R: Ha dificultado la realización pero no ha mermado la eficacia de las mismas. Si antes hacía falta un número de pasadas y aproximaciones hasta determinar visualmente, porque siempre al final se requiere la localización visual de una embarcación a la hora de proceder al rescate, no basta solo con tener localizada en el radar, el radar facilita la aproximación pero al final siempre se ha hecho, se ha hecho un coste adicional de horas de vuelo para Salvamento Marítimo, pero se ha seguido haciendo igual.

P: ¿Y los radares que faltan cuándo podrían estar en servicio definitivamente?

R: Uno y ya está en Canarias, el otro está pendiente de poner en una en una de las de los aviones que lo tiene previsto en Valencia, es una cuestión de semanas, una o dos y el tercero el de Galicia creo que todavía no nos ha llegado pero también lo esperamos en breve. El principal escollo no es tanto del radar técnico como la autorización de uso y una vez que lo tenemos simplemente se trata de acompasar los procesos los periodos en los que los aviones van a estar en tierra y se les puede insertar el aparato con la disponibilidad de los mismos.

P: Hablamos de medios técnicos y humanos, de aumento de la plantilla, etc en pleno pico de actividad en verano, ¿Qué datos manejan de como va a ser este verano en lo que a las pateras se refiere?

R: Nos cuesta hacer previsiones en este sentido, si lo supiésemos ganaríamos mucho en cuanto a la respuesta. Lo que sabemos es lo que tenemos ahora y es que hemos visto disminuir el flujo de inmigración irregular y lo hemos visto disminuir de manera constante. A pesar de que cuando mejora el buen tiempo salen más pateras no salen tantas como cuando mejoraba el tiempo el año pasado lo que nos lleva a pensar que en el período estival que se avecina va a ver cierto repunte del número de pateras que se van a echar a la mar para alcanzar nuestras costas, no va a ser tan elevado como las que teníamos el año pasado , simplemente por la evolución temporal de los números.

P: ¿Cómo está funcionando ahora mismo la coordinación con Marruecos en la zona de rescate y en las operaciones ?

R: Ahora mismo es óptima. Hemos conseguido mejorar nuestra coordinación con ellos y ahora mismo mantenemos una relación fluida y que nos permite trabajar prácticamente como un solo servicio de Salvamento que presta auxilio a ambos lados del Estrecho de Gibraltar y del Mar de Alborán. Al final cuando hablamos de la labor de Salvamento Marítimo hay que decir que desarrolla su labor en un área de 1.500.000 kilómetros cuadrados, esto es tres veces la superficie terrestre de España. Pero, dentro de 1.500.000 kilómetros cuadrados hay una franja , que es la que hay en el entorno del Estrecho de Gibraltar, donde casi 100.000 barcos la cruzan todos los años.

Nuestro trabajo es asegurarnos de que lo hacen de forma segura y respetuosa con el medio ambiente y colaborar con nuestro vecino del otro lado del Estrecho es fundamental para ello. Es bueno no solo para las labores de salvamento, de salvar a la gente que se echa al mar en una patera, es bueno 'per sé', es bueno que tengamos una muy buena colaboración en el ámbito marítimo que la tenemos no solo en el salvamento, en cuestiones relativas a la Administración Marítima y con mi homologa marroquí para la coordinación de la operación Paso del Estrecho porque estamos rodeados de vías marítimas de alta intensidad que nos afectan a los dos y que requieren muchos casos que las respuestas que se vayan a dar estén coordinadas.

P: En los últimos meses muchos especialistas, ONG que monitorean los rescates en El Estrecho como Caminando Fronteras e incluso algunos sindicatos, apuntan a que ha habido un cambio en Salvamento Marítimo y ya no acuden a las aguas marroquíes, tampoco del Mar de Alborán, a realizar rescates como siempre hacía cuando era necesario porque España tiene más medios y más rápidos. ¿Por qué este cambio?

R: Lo que ha cambiado es que tenemos una muchísimo mejor colaboración con Marruecos, eso nos permite a los dos ser más eficientes. Yo he leído informaciones de qué parece que Salvamento Marítimo no se adentra más allá de sus aguas, eso no es cierto. Salvamento Marítimo atiende todas las emergencias de acuerdo a lo que dicen los convenios internacionales y la ley española. Todas las emergencias en las que esté a cargo Salvamento Marítimo. En lo relativo a las operaciones lo que ha mejorado es la coordinación y eso ha conseguido, con las cifras de la mano que tenemos a día de hoy es que tengamos en nuestras operaciones menos fallecidos de los que teníamos el año pasado, es decir, para nosotros es el camino está haciendo realmente el acertado .

P: ¿Cuál es la cifra de los fallecidos?

R: Pues ahora mismo tenemos en lo que va de año 82 fallecidos, de las que nosotros tenemos constancia por nuestras operaciones. Pueden diferir de otras cifras pero son de las que tenemos de las intervenciones que realiza Salvamento Marítimo. El año pasado en estas mismas fechas teníamos casi el doble de 153.

P: Es decir, usted insiste a pesar de todas las voces que apuntan lo contrario, que Salvamento Marítimo sigue rescatando en aguas marroquíes.

R: Salvamento Marítimo no ha cambiado la forma en la que viene funcionando. Nosotros nos regimos por los convenios internacionales, en concreto por el convenio SAR del año 79 en el que en tanto permanezcamos al mando de la coordinación de una emergencia nosotros nos encargamos de la movilización de medios. Si se nos requiere que auxiliemos fuera de nuestra zona SAR porque tenemos opciones, es posible que nuestras embarcaciones lleguen nos movilizaremos, pero no hemos cambiado nuestra forma de funcionamiento, no es cierto.

P: En el informe de Caminando Fronteras insisten en que no bajan del 35,50 el punto que separa las aguas territoriales españolas y marroquíes a realizar esos rescates

R: Eso no es verdad, yo tengo aquí en concreto un caso del 13 de julio en el que nos hemos adentrado, vaya si nos hemos adentrado, hemos rescatado 40 personas a 8 millas del Cabo Tres Forcas, al lado de Melilla, pero en aguas marroquíes. Cuando se nos ha requerido y hemos tenido opciones de hacerlo nosotros nos hemos movilizado, no hemos cambiado nuestra forma de funcionar.

P: ¿Tampoco ha cambiado la forma de funcionar de Salvamento Marítimo al estar coordinados por la autoridad del Mando Único de la Guardia Civil para la frontera sur impuesto por el Ministerio del Interior?

R: Yo tengo que rebatir eso . El mando único, es verdad, coordina, es la autoridad de coordinación de las operaciones de inmigración irregular en el Estrecho y Mar de Alborán y coordina las actuaciones de todos los que estamos involucrados en estas operaciones , pero la autoridad de coordinación no tiene un mando sobre las operaciones marítimas que realiza Salvamento Marítimo. Y yo tengo que decir que nuestro trato con la autoridad de coordinación es exquisito, estamos en constante contacto con ellos para cualquier operación que se pone en marcha, se da cuenta de ello, pero las operaciones marítimas se siguen conduciendo como hasta ahora.

P: Pero han vuelto a subir a bordo de sus barcos a guardias civiles, como ya se hizo en Canarias en 2006 en la época de los cayucos

R: No es la primera vez , efectivamente. Pero no suben regularmente, pero en el caso del Clara Campoamor, que es un remolcador grande, de 80 metros de eslora, las propias tripulaciones de Salvamento Marítimo nos demandaron la presencia de seguridad a bordo porque pueden verse en ocasiones, ya que las personas a las que que se rescata llevan mucha tensión encima han atravesado situaciones límite y pueden tener reacciones pues que no esperadas por las tripulaciones.

Pedimos la colaboración por si era posible embarcar guardias civiles en el Clara Campoamor, a petición de la propia tripulación y como decía no es la primera vez que ha sucedido. También hay que tener presente que se trata de muchas ocasiones de situaciones qué pueden llegar a poner en peligro a las propias tripulaciones de salvamento con las que nosotros tenemos una primera responsabilidad que es la de que su trabajo se realice en condiciones de seguridad y eso es un requisito, un mandato, al que no podemos hurtarnos , necesitamos que sea así.

P: Todo esto que venimos enumerando. ¿Cree que ha afectado a la imagen que se tenía de Salvamento Marítimo en parte de la opinión pública? Hemos escuchado críticas de privatización con la posible llegada del Open Arms al Estrecho en unas operaciones que finalmente no hizo, militarización del servicio etc. ¿Está deteriorado el prestigio de la entidad estatal ?

R: No lo sé, lo que puedo decir es que estás críticas, al menos desde mi punto de vista, no son las más justas. La gente que trabaja en Salvamento Marítimo, los profesionales de Salvamento Marítimo tienen como prioridad casi única preservar la vida humana en el mar. Eso es una constante que ha sido y permanece siendo la razón de ser de las personas que trabajan en salvamento. Respecto a la privatización se nos acusado a la vez de estar militarizando y privatizando el servicio de Salvamento Marítimo.

No se nos puede criticar a la vez por las dos cosas o nos convertimos en militares, cosa muy poco privada, o nos convertimos en un servicio privado. Yo creo que Salvamento Marítimo, en una situación sometida a una carga de trabajo considerable, pues pueden generar sus tensiones pero sigue funcionando como ha venido haciéndolo hasta ahora, de acuerdo a los convenios internacionales, a nuestras normas y con la prioridad absoluta de salvaguardar la vida humana en el mar y ese es nuestro cometido y lo que venimos haciendo así que no comparto esas críticas.

P: Además de Presidente de Salvamento Marítimo usted es director general de Marina Mercante, esto supone que usted firma los despachos de los buques que ahora mismo están impidiendo a barcos españoles como Open Arms o Aita Mari con autorización para rescatar a migrantes y refugiados en la ruta de Libia a Italia o Malta, en una zona donde dada la inacción de los gobiernos, casi no hay medios de rescate y por eso las ONG tratan de paliarlo. ¿Cómo le puede explicar a los ciudadanos, que esos barcos ONG españolas, con bandera de España, no puedan a acudir a rescatar migrantes en el canal de Sicilia?. Si no rescatan los estados y tratan de evitar muertas estas ONG, ¿Cómo se les explica a la opinión pública esta postura del Gobierno español que les pone trabas administrativas para no poder salir a salvar vidas?

R: Que no se les permite salir, eso lo tengo que negar porque vamos, la prueba en contrario es que ahora mismo el Open Arms se encuentra en esa zona y ha salido. Lo que no le permitimos a estos barcos, o lo que le pedimos que hagan en sus despachos es que cumplan con la normativa en vigor. En los despachos de estos barcos lo que se les recuerda es que tienen la obligación de conducirse de acuerdo a los convenios internacionales relativos al rescate y una vez que han rescatado a la agente proceder de acuerdo a las normas que se contemplan en esos despachos.

No le hemos dicho no al Open Arms, tanto es así que están en la zona del Mediterráneo central, lo que le decimos es usted, cuando vaya allí compórtese de acuerdo lo que dice la normativa internacional y la española respecto a los rescates. Entiendo que a veces estas cuestiones y sobre todo el lenguaje administrativo , el frío lenguaje administrativo, suena o se puede interpretar de una forma conminatoria o acusatoria contra la actividad de estas entidades pero nos estamos limitando a recordarles sus obligaciones legales. Bueno tanto es así ,que en los despachos lo que se hace, y me va a permitir la expresión, es un corta pega de los textos legales a los que nos referimos. Hombre, yo creo que la explicación no viene tanto por decirles cómo se les prohíbe… no se les prohíbe o se le dices que se comporten de acuerdo con las normas a las que están obligados a proceder.

P: Bueno, si en uno de los primeros despachos en los que se negaba la salida desde España del Open Arms se les dice que no pueden transportar pasajeros desde el Mediterráneo central hasta España porque no es un barco de transporte de pasajeros etc. Ustedes están limitando la posibilidad de que esos barcos hagan su trabajo, que es rescatar…

R: Lo que estamos recordando son sus obligaciones legales. Que se pueden traducir en algunas limitaciones a la forma en la que tienen que proceder, sí, pero como para todo en el comportamiento de un barco. Tiene que cumplir las normas y al final se trata de eso.

P: Sí, pero si en su último despacho, si no usted no ha hecho otro, se le dije al Open Arms que si se procede al rescate tendrá multa miles de euros….

R: No, eso no se dice en el despacho,.

P: Eso es lo que denunció Open Arms y se podía leer en el documento

R: No, yo les puedo decir lo que se dice en el despacho. Se dice que si no se comporta de acuerdo con las normas de los convenios … y además no se le dice que se le multe. Yo entiendo que las cuantías y el texto… es un texto de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, hombre yo creo que dista mucho esto de ser algún tipo de amenaza, simplemente se les está diciendo, que además, es exactamente el mismo texto que figura en el despacho con el que ha salido , es decir, no hay ninguna una novedad, esto es otra es un corta pega del permiso que se le ha dado al barco para realizar sus actividades.

P: ¿Entonces ahora mismo el Open Arms y el Aita Mari pueden ir a rescatar migrantes ?

R: Ellos pueden ir a todo sitio siempre que se comporten de acuerdo a lo que dice la normativa. Bueno, ahora mismo creo que el Open Arms está en Siracusa (la entrevista se realizó antes de los últimos rescates realizados por este buque frente a las costas libias), bueno, se ha ido para allá.

P: ¿Y el Aita Mari puede salir hoy mismo del Puerto de Pasajes ?

R: Cumpliendo lo que dicen los convenios internacionales lo puede hacer. Lo que no puede hacer es desentenderse del cumplimiento de la ley, proceder de la manera que ellos quieran, ignorando pues el conjunto de normativas que les es de aplicación.

P: Pero interpretando sus despachos , al contrario, no se les permite rescatar a migrantes ni traerlos a España, porque los estados de la zona mantienen cerrados sus puertos.

R: Es muy estricta esa interpretación. Vamos a ver, lo que nosotros no podemos es decirle a otros estados lo que tienen que hacer desde la Administración Marítima española y desentendernos del comportamiento de los barcos de bandera española a la vez. Yo lo que le digo es que se conduzcan allí donde estén, de acuerdo con los convenios internacionales. Lo que no puedo responder por la política marítima de otros estados, mi ámbito de actuación abarca un conjunto de restricciones que yo no me puedo saltar tampoco

P: El verano pasado el Open Arms llegó al puerto de Algeciras con rescatados en el Canal de Sicilia, antes el Aquarius llegó al Puerto de Valencia, cuando se quiere se acepta ese desembarco.

R: El verano pasado el Open Arms en Algeciras, el Aquarius era una cosa distinta.

P: ¿Entonces podrán volver a traer a los náufragos a puertos españoles?

R: No sé, es que siempre digo lo mismo, yo hago política marítima no política migratoria. Me excede bastante, mi obligación es la de que los barcos de bandera española cumplan con la normativa que le es de aplicación. El caso del Aquarius ni siquiera es un barco de bandera española. Bastante follón, con perdón por la expresión, tenemos en nuestra actividad cotidiana en verano para ocupar nosotros de regular lo que sucede o deja de suceder en el Mediterráneo central , no es nuestro trabajo.

P: ¿Por qué no se acabó firmando el convenio con el Open Arms para colaborar en los rescates en aguas españolas?

R: Porque al final vimos que nuestros medios eran suficientes para poder seguir prestando el servicio.

P: ¿Pero por qué se anuncia oficialmente por el Ministerio de Fomento y luego se da marca atrás?

R: Cuando evaluamos las posibilidades de atender el flujo migratorio en torno a septiembre vimos que no era necesario contar con más barcos, además, muchas veces más medios no tiene por qué significar una mayor eficacia porque hay que coordinarlos, y de hecho el tipo de barco del Open Arms quizás no era el más adecuado para este tipo de zonas en las que las embarcaciones rápidas, tipo Salvamar, son mucho más adecuadas para esto, porque el Open Arms es un barco remolcador adaptado, que se mueve a 10 nudos, no es el más indicado.

P: Y siendo tan encomiable la labor de Salvamento Marítimo de migrantes en dificultades, y haciéndolo más que nunca, ¿por qué se dejó de informar en su cuenta de twitter de estas labores?

R: Yo te voy a decir que nosotros no hemos dejado informar.

P: ¿Cómo que no? La cuenta de Salvamento incluía datos actualizados de rescates de pateras, fotos o vídeos, era un referente de información sobre los rescates a nivel internacional y ahora no se informa.

R: En Salvamento Marítimo, que realizamos una tarea que para nosotros es de suma importancia, velamos por la seguridad de nuestros mares y porque estén limpios de contaminación, eso implica que la actividad que se le da a nuestra cuenta de Twitter tiene que ir enfocada a todo lo que hacemos.

Yo entiendo que desde la perspectiva de los medios ,al final, lo más importante en la actualidad diaria acaba nublando el resto de lo que se hace, pero llegó un momento en el que pensamos que dedicar el canal de Twitter ,en exclusiva, que era lo que estaba pasando en el fondo, a suministrar información sobre operaciones relacionadas con inmigración irregular estaba tergiversando lo que somos y lo que hacemos. Tengo que decir además que no hemos dejado de dar información, siempre que se nos ha pedido información se ha suministrado. Cuestión distinta es que hayamos decidido que Twitter no sea el medio más adecuado para estar dando una información que al final dejaba de lado todo lo demás que hacíamos.

P: Si es una cuestión de variedad de información si siguen informando en Twitter de rescates de veleros etc pero no de las pateras, ¿Por qué? Porque esos rescates de migrantes forman parte muy importante de su actividad.

R: Creemos una cuestión del enfoque que le queremos dar a nuestra imagen a través de Twitter. Nosotros si seguimos informando.

P: Pero a través del gabinete de prensa, no de las redes. Muchos ciudadanos pusieron en valor a Salvamento Marítimo por su información en su cuenta de Twitter donde veían lo que hacían cada día rescatando muchas vidas. Pero eliminar de repente toda información sobre la inmigración suena, o muchos dicen, que es una estrategia comunicativa, que no sé si viene de de Salvamento Marítimo o de más arriba.

R: Nosotros creemos que es el enfoque que le tenemos que dar a lo que hacemos. Porque al final, no somos un servicio de rescate migratorio. Hacemos política marítima por decirlo de otra forma, vincularnos única y exclusivamente al rescate de inmigrantes no creemos que sea lógico ni el perfil preferencial que debemos dar en una red social en la que además yo tengo que decir, que no es por meterme con los periodistas, nos sigue mucha más gente, sobre todo la comunidad marítima española, que es la primera que recibe nuestros servicios y toda la que resulta de interés.

Y al final estamos transformando nuestro perfil comunicativo en un perfil de comunicación de una agencia de gestión de inmigración que no es lo que somos. Bueno, yo puedo entender en todo caso que haya una apreciación distinta de cómo se debe dar la información a través de la cuenta de Twitter pero yo insisto , nosotros no creo que hayamos negado nunca la información a nadie que nos había preguntado sobre nuestras actividades relacionadas con el rescate de pateras.

P: Es que curiosamente es la misma estrategia que siguió la Guardia Costiera y la Marina Militare italiana, que dejaron antes de informar sobre el salvamento a migrantes

R: Pues le puedo decir que no lo sabía, y que no hemos copiado la estructura de comunicación ni el perfil de Twitter ni de la Guardia Costiera ni de las agencias italianas, no tiene nada que ver con eso.

P: Pues ponga en valor la labor que hacen ustedes más allá de la inmigración, ¿En qué valores o aspectos se diferencian de dispositivos de rescate similares en otros países europeos?

R: Salvamento marítimo y la administración marítima española tienen un valor diferencial con respecto a otras administraciones que han surgido de otra manera y es que está conformada por gente de mar. Los trabajadores de Salvamento Marítimo desde las tripulaciones hasta los marinos que están velando por las operaciones de coordinación de los rescates en nuestras torres de salvamento, a la gente que trabaja en las inspecciones o en las capitanías marítimas tenemos un sabor a salitre, está constituido por gente de mar y yo creo que eso hace que tengamos una especial percepción de pertenencia a un sector y una sensibilidad especial para los problemas de la gente de mar. Eso es lo que nos diferencia, nuestro objetivo no está compartido con otras cuestiones como la Vigilancia Aduanera o el control de la seguridad de drogas o el contrabando, no. Somos una entidad pensada desde y por la gente de mar .