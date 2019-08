Equipos femeninos para relanzar el Trofeo Carranza

Entre los días 12 y 14 de agosto se disputará, como cada verano, el Trofeo Carranza, uno de los más prestigiosos de la pretemporada futbolística. Si ya es una novedad que se juegue entre semana, aún lo es más que los participantes sean equipos femeninos. Una medida que, según el presidente del Cádiz CF, pretende "revitalizar el Trofeo", después de unos años en los que las actuales giras imposibilitaban la presencia de los grandes equipos del fútbol mundial. Algo que ha provocado que en las últimas temporadas se observase un descenso en la asistencia de público.

Ahora, el trofeo que inventó la tanda de penaltis vuelve a innovar invitando a los equipos femeninos de Real Betis, Athletic Club, Tottenham Hotspur y CD Tacón, que lo disputarán en el formato tradicional de dos semifinales y final. De esta forma, el lunes 12 Athletic y CD Tacón se enfrentarán en la primera semifinal y Tottenham y Real Betis harán lo propio el día siguiente.

El nuevo Carranza no ha estado exento de polémica. Edu Marín nos cuenta que en la ciudad ha sorprendido que se haya optado por mantener el número de ediciones disputadas a pesar del cambio de formato, ya que, algunos aficionados defienden que el torneo femenino se dispute paralelamente al masculino y no sea sustitutivo.

Otra de las novedades es la ausencia del anfitrión, el Cádiz CF, cuyo equipo femenino es amateur y acaba de ascender a Primera Nacional, la tercera categoría del fútbol femenino español. Sin embargo, este hecho no es nuevo, puesto que el equipo amarillo tardó 23 ediciones en participar en el torneo masculino. Una decisión que sí ha sido entendida por gran parte de la afición.